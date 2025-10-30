快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

聽新聞
0:00 / 0:00

創新板當沖 拚下月上路

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為打造國內資本市場成為亞洲創新籌資平台及優化上市審查標準，董事會近日通過修正五大項主軸關於上市公司板塊轉換、創新板掛牌的法規機制。其中，創新板交易制度精進、比照一般板最快11月底可望實施，其餘四項送主管機關通過後目標在12月底前實施新制。

五大項主軸如下：一、創新板交易制度精進：創新板交易制度原則上將完全等同一般板，包括開放信用交易、借券交易、當沖標的、盤中/盤後零股交易，且投資人資格條件未限制；投信基金投資創新板股票額度也從1％放寬至比照一般板限額10％。

二、創新板本國企業制度鬆綁：集保期間符合上市獲利條件者，集保期間由二年縮短為一年、未獲利者則維持二年。至於本國企業的證券商保薦與會計師內控審查，符合獲利條件者免除證券商保薦義務、未獲利者保薦期間縮短為一年。會計師內控審查報告期間由三年縮短為一年。

三、外國企業制度優化：台籍董事席次部分，鬆綁外國發行人董事會應由過半在我國設有戶籍者組成的規範。針對非屬陸港澳主要營運或控制公司，得僅設置在我國設有戶籍的獨立董事二席；陸港澳公司則維持現行董事會過半台籍加台籍獨董二席的規定。

四、外企法遵輔導期間：外國公司上市後委任承銷商協助法遵及檢送會計師內控審查報告期間，非屬陸港澳者由三年縮短為一年；屬陸港澳主要營運或控制者縮短為二年。

五、促進轉板彈性：開放上櫃公司申請創新板上市及上市公司申請改列創新板，但須於原板塊掛牌屆滿一年始受理申請。本國公司申請上市改列創新板、或櫃轉創新板，免除保薦與檢送內控審查報告義務，外國公司則延續計算集保原掛牌期間。

此外，證交所董事會上也通過雙幣ETF交易制度調整，繼開放可加掛美元及人民幣之後，最新將納入日圓幣別，並可望於明年中開始實施，屆時市場將看到首檔日圓的雙幣掛牌ETF。

創新板 董事

延伸閱讀

客戶分戶帳 券商新藍海

全體證券商9月份稅後淨利125億元 累計稅後淨利743億元

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

台灣特有文化？外國人見高鐵上一幕驚呼 一票網友不意外：台人很熱衷

相關新聞

台積發威 台股衝出七亮點…大盤指數、市值、ETF規模等同寫新猷

美股再度改寫歷史新高，台積電昨（29）日登高一呼，收1,505元新高價，聯手奇鋐、光寶科、南亞科等多達20檔尖兵寫下新天...

創新板當沖 拚下月上路

臺灣證券交易所為打造國內資本市場成為亞洲創新籌資平台及優化上市審查標準，董事會近日通過修正五大項主軸關於上市公司板塊轉換...

證交所行事曆出爐 明年春節股市連休11天

臺灣證券交易所公告明年（115年）有價證券集中交易市場的全年度開、休市日期，整體行事曆皆依循政府機關規定辦理。其中，蛇年...

就市論勢／CPO、記憶體、散熱 吸睛

FOMC會議在即，市場聚焦聯準會續降息路徑，並預期加碼結束縮表，可望為市場注入更多流動性。另一方面，因AI熱潮持續升溫，台灣供應鏈外銷表現屢創佳績，推動9月景氣燈號由綠燈轉為黃紅燈，顯示景氣回溫。台股昨（29）日開盤跳空向上，再度突破28,000點，盤中創下歷史新高28,395點，終場大漲345點，漲幅1.2%，收28,294點，成交金額約5,942億元。

富邦證創新金融教育 受肯定

富邦證券以創新科技推動普惠金融教育，昨（29）日於金管會主辦「2025金融教育貢獻獎」中榮獲「最佳創新獎金質獎」肯定，金...

碳交所、林試所攻自然碳匯

自然碳匯已成國際趨勢，臺灣碳權交易所昨（29）日與農業部林業試驗所簽署合作備忘錄（MOU），將攜手建構臺灣自然碳匯生態系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。