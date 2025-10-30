快訊

碳交所、林試所攻自然碳匯

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

自然碳匯已成國際趨勢，臺灣碳權交易所昨（29）日與農業部林業試驗所簽署合作備忘錄（MOU），將攜手建構臺灣自然碳匯生態系。環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，環境部已通過八項自然碳匯方法學，目前已有四個專案完成註冊。據了解，國內業者包括台積電（2330）、緯穎等都已積極投入自然碳匯。

透過此次備忘錄簽署，碳交所與林試所將結合林業專業與碳市場能量，推動自然碳匯專案、人才培育等，協助企業從減排走向「以自然創造正向影響」的淨零解方。

碳交所董事長林修銘指出，在全球淨零趨勢下，自然碳匯已成為全球競逐的新戰略，國際科技巨頭也積極投入，以自然解方加速負碳增匯。包括微軟今年就簽署近千萬噸的自然碳匯協議；蘋果投資上億美元於中南美洲的碳匯專案。

