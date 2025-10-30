就市論勢／CPO、記憶體、散熱 吸睛

盤勢分析

FOMC會議在即，市場聚焦聯準會續降息路徑，並預期加碼結束縮表，可望為市場注入更多流動性。另一方面，因AI熱潮持續升溫，台灣供應鏈外銷表現屢創佳績，推動9月景氣燈號由綠燈轉為黃紅燈，顯示景氣回溫。台股昨（29）日開盤跳空向上，再度突破28,000點，盤中創下歷史新高28,395點，終場大漲345點，漲幅1.2%，收28,294點，成交金額約5,942億元。

台股買盤全面點火，權王台積電（2330）一馬當先，盤中股價再創1,515元新高，為大盤貢獻龐大動能。短暫休息的AI族群也全面歸隊，CPO、散熱、伺服器代工等指標股聯袂上攻。在權值與題材股股價動能齊發下，指數終場以紅K棒作收，同時吞噬前兩個交易日的黑K，賣壓已被多方利多買盤消化；籌碼面持續觀察，交易量能是否持續溫和放大，以研判本波多頭趨勢能走多遠。

觀察本波多頭走勢，資金高度集中熱門題材及權值股，短期內推升大盤持續攻高，後市若能形成類股輪動，更有助指數持續上攻。擔綱本次漲勢絕對主力的AI類股，本輪多頭走勢膨脹速度較快，利多消息多為股權交易推升，較少來自技術創新助攻，市場逐漸浮現對於AI產業泡沫化的擔憂，不過輝達執行長黃仁勳在GTC大會宣示多項計畫駁斥泡沬疑慮。川習訂於30日於南韓APEC會晤，市場樂觀看待，股價走勢提前反應，倘若會談結果不如市場預期，恐對近期多頭走勢形成短期衝擊。

投資建議

近期盤勢「帶量突破」後，操作策略宜從「高檔震盪謹慎」調整為「順勢偏多、拉回找買點」，指數站穩28,000點後，不預設高點以免錯過持續攻高機會，建議把握波段指數回測5日均線不破時，分批承接主流強勢題材股，具成長性、趨勢性標的，把握如半導體先進製程、AI伺服器、CPO、記憶體及散熱族群等。