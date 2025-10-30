富邦證創新金融教育 受肯定

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
富邦證券在金管會主辦「2025金融教育貢獻獎」中榮獲「最佳創新獎金質獎」肯定，副總經理周士偉（左）代表領獎，金管會主委彭金隆（右）頒獎。富邦證券／提供
富邦證券以創新科技推動普惠金融教育，昨（29）日於金管會主辦「2025金融教育貢獻獎」中榮獲「最佳創新獎金質獎」肯定，金管會主委彭金隆頒獎，富邦證券副總經理周士偉代表領獎。此項殊榮展現富邦證券運用數位與AI技術推動全民金融教育的卓越成果，積極實踐普惠金融的核心精神，將理財觀念融入大眾的日常生活。

富邦證券結合機器學習、深度學習與生成式AI技術，打造「超級個人化訊息服務」平台，透過多層次AI模型即時洞察客戶行為、預測需求，讓資訊傳遞更精準、更貼近個人化需求。

富邦證券亦導入創新數位工具，結合社群互動性與即時性，協助營業員依據客戶特徵提供客製化內容，擴大教育觸及力與可近性。

富邦證券持續深耕普惠金融教育內容，推出涵蓋新手入門、投資策略與市場趨勢的YouTube影音節目，並攜手政治大學教授周冠男、富邦投顧董事長陳奕光等學術界及產業界專家，共創高品質金融教育內容，推廣正確投資觀念，滿足大眾在投資旅程中的知識需求。

根據統計，截至2025年10月，富邦證券YouTube頻道累計訂閱人數突破22萬，總觀看次數超過1,000萬，自然曝光次數更超過2,000萬，穩居同業領先地位，也深受投資大眾信賴。

展望未來，富邦證券將持續整合數位與AI科技，應用於知識影音節目、超級個人化訊息服務與即將推出的「富投學苑」知識型網站，打造創新且親民的金融學習環境。富邦證券將秉持「價值為本、科技為橋」理念，深化普惠金融教育，將投資理財知識推廣至多元族群，助力全民邁向永續金融的未來。

富邦

相關新聞

