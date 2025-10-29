WFE年會 證交所分享台灣ETF普惠金融盛況

繼10月17日至19日於高雄舉辦「2025台灣週ETF投資博覽會」吸引逾2萬3千民眾熱烈參與後，臺灣證券交易所馬不停蹄出席世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）第64屆年會，分享台灣ETF發展，戮力國際行銷。

證交所表示，台灣ETF市場近十年成長幅度位居全球前段，資產規模成長超過36倍，增速為全球平均的6.7倍，目前為亞太第三大ETF市場。產品數量已超過270檔，總資產規模達1,955億美元。此一成果，除反映我國AI與半導體產業相關指數型商品深受投資人青睞，也展現出由投信、證券商、期貨商及指數公司等多方共同組成的發行、申購贖回、避險等完整ETF生態系，形成推動市場穩健成長的關鍵動能。

證交所致力深化投資人教育與普惠金融推廣，透過ETF博覽會、線上學習平台及漫畫教材提升理財知識，鼓勵定期定額投資。目前，台灣ETF受益人次突破1,500萬人，顯示ETF已成為全民理財的重要工具。同時，證交所也積極推動跨境合作，推出多元創新ETF產品，並與日本交易所實現雙邊掛牌，強化台日市場連結，展現台灣資本市場在國際的重要地位。

繼9月台日跨境ETF合作，證交所持續推動國際行銷，促進多元商品發展。這次藉由WFE大會，證交所報告台灣ETF市場發展與投資人服務，獲得與會交易所肯定，證交所利用國際場合與各交易所代表交流互動，強化國際連結，有助提升台灣資本市場全球知名度，以實現將台灣打造成亞洲資產管理中心的目標。