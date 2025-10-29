快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

明年休市日期出爐！農曆春節連休6日、四大連假全補假

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

臺灣證券交易所29日公告，明（115）年有價證券集中交易市場全年度開（休）市日期。整體行事曆皆依循政府機關規定辦理，提醒市場參與者務必提前留意交易與交割時程。

一、農曆春節假期

休市日期：115年2月15日（周日）至2月20日（周五），共休市六日。補假說明：春節假期依規定放假五日（2月15日至2月19日），因2月15日適逢星期日，故於2月20日（星期五）進行補假。

春節前最後交易日：2月11日（周三）；特別留意：2月12日（周四）及2月13日（周五）市場無交易，但僅辦理結算交割作業。春節後開市日：2月23日（周一）。

二、國定假日連假及補假安排

●和平紀念日：2月28日適逢星期六，故於2月27日（周五）補假一日。

兒童節及民族掃墓節：合併連休四日（4月3日至4月6日）。兒童節4月4日適逢周六，於4月3日（周五）補假；民族掃墓節4月5日適逢周日，則於4月6日（周一）補假。

●國慶日：10月10日適逢星期六，故於10月9日（周五）補假一日。

●臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日：10月25日適逢星期日，故於10月26日（周一）補假一日。

三、其他例行休市日

●中華民國開國紀念日：1月1日（周四）。

●勞動節：5月1日（周五）。

●端午節：6月19日（周五）。

●中秋節：9月25日（周五）。

●孔子誕辰紀念日暨教師節：9月28日（周一）。

●行憲紀念日：12月25日（周五）。

證交所提醒全體市場參與者，應根據公布的行事曆，提前做好資金與操作規劃，以確保交易順利。

春節 兒童節 證交所 連假

延伸閱讀

連假打亂作息 當心長期睡不好讓大腦未老先衰

高鐵買2座位放行李…他拒自由座阿嬤坐扶手憂無情 不挺者：沒礙到你

台股這一波行情不只是補漲！郭哲榮：是全新的多頭開始

美股三大指數創歷史新高！台股連假後補漲在即 網喊：三萬點快到了？

相關新聞

台股噴5780億元大量！三大法人回補111億元 攻下28200關卡

台股29日受惠美股續創新高，加上輝達（NVIDIA）GTC大會釋出的訊息引爆泛AI概念族群多頭熱情，不僅權王台積電（23...

台股上漲345點收28,294點、台積電收1,505元 雙雙再創新高

台股29日收盤上漲345.63點，終場以28,294.74 點作收，成交量5,780.09億元；台積電（2330）收盤價...

台積電收1505元創天價 還有這4檔千金股收盤也齊寫歷史新高

台股29日終於站上28,000點大關，終場以28,294.74點作收，上漲345.63點，盤中高點及收盤指數都創歷史新高...

台股盤中最高上漲446點至 28,395 點再創盤中歷史高 台積電衝1,515元

美股四大指數全數上漲，主要反映中美貿易談判有正面進展，並且預期聯準會將降息，其中以NASDAQ指數上漲0.8%最高。台股...

台股有七大利多支持不用怕？法人點名這3大概念股還可以追

台股、台積電29日雙雙寫下歷史新高，台積電盤中衝達1,515元天價， 市值躍過39兆元， 增達39.28兆元， 統計從4...

從晶片到超級電腦！黃仁勳 GTC 揭 AI 新藍圖 台廠供應鏈多檔創新高

全球AI晶片龍頭輝達執行長黃仁勳於最新一屆GTC大會上發表主題演講，釋出多項重磅利多與合作計畫，不僅直指其GPU市場需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。