明年休市日期出爐！農曆春節連休6日、四大連假全補假
臺灣證券交易所29日公告，明（115）年有價證券集中交易市場全年度開（休）市日期。整體行事曆皆依循政府機關規定辦理，提醒市場參與者務必提前留意交易與交割時程。
一、農曆春節假期
休市日期：115年2月15日（周日）至2月20日（周五），共休市六日。補假說明：春節假期依規定放假五日（2月15日至2月19日），因2月15日適逢星期日，故於2月20日（星期五）進行補假。
春節前最後交易日：2月11日（周三）；特別留意：2月12日（周四）及2月13日（周五）市場無交易，但僅辦理結算交割作業。春節後開市日：2月23日（周一）。
二、國定假日連假及補假安排
●和平紀念日：2月28日適逢星期六，故於2月27日（周五）補假一日。
●兒童節及民族掃墓節：合併連休四日（4月3日至4月6日）。兒童節4月4日適逢周六，於4月3日（周五）補假；民族掃墓節4月5日適逢周日，則於4月6日（周一）補假。
●國慶日：10月10日適逢星期六，故於10月9日（周五）補假一日。
●臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日：10月25日適逢星期日，故於10月26日（周一）補假一日。
三、其他例行休市日
●中華民國開國紀念日：1月1日（周四）。
●勞動節：5月1日（周五）。
●端午節：6月19日（周五）。
●中秋節：9月25日（周五）。
●孔子誕辰紀念日暨教師節：9月28日（周一）。
●行憲紀念日：12月25日（周五）。
證交所提醒全體市場參與者，應根據公布的行事曆，提前做好資金與操作規劃，以確保交易順利。
