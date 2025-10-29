從排放管理到自然投資 碳交所與林試所共啟台灣自然碳匯新篇章

臺灣碳權交易所與農業部林業試驗所2025年10月29日假林試所森林研究大樓國際會議廳舉辦合作備忘錄（MoU）簽署記者會，宣告攜手建構臺灣自然碳匯生態系。碳交所董事長林修銘與林試所所長曾彥學，在環境部氣候變遷署長蔡玲儀及農業部資源永續利用司司長莊老達的共同見證下，圓滿完成簽署儀式。雙方將結合林業專業與碳市場能量，推動自然碳匯專案、人才培育與產業實踐，協助企業從減排走向「以自然創造正向影響」的淨零解方。

環境部署長蔡玲儀指出，「自然碳匯」是我國淨零轉型的關鍵戰略之一，在農業部與林試所長期努力下，已通過八項自然碳匯方法學與四個減量專案註冊，期望林試所與碳交所的合作，能協助企業深入了解自然碳匯減量方法及專案流程，推動產業積極投入，為台灣實現淨零轉型奠定基礎。

農業部司長莊老達表示，自然碳匯是兼具吸碳與多重環境效益的高品質氣候解方。台灣在自然碳匯方法學與專案審查上十分嚴謹，產出的碳權將具備高品質與公信力。本次碳交所與林試所的合作，盼深化產業與研究能量的連結，促進高品質碳匯專案的發展，推動以自然為本的氣候行動，為淨零注入新動能。

林試所曾彥學所長強調，林試所長期致力於台灣森林經營與自然保育研究，目前通過的八個方法學中，有四項屬林業類別。林試所將持續深化林業類別方法學的研究，並與碳交所攜手推動「森林碳匯專案實務課程」，培育國內自然碳匯專業人才，未來並將組建由林俊成主任秘書領軍的諮詢專家團，協助企業建立專案基礎知識，推動研究成果落實應用，提升自然資本價值。

碳交所林修銘指出，在全球淨零趨勢下，自然碳匯已成為全球競逐的新戰略，國際科技巨頭亦積極投入，展現以自然解方加速負碳增匯的決心；碳交所將深化與林試所的合作，借重其林業研究專長，結合科研專業與市場機制，推動森林碳匯與碳權開發並進，並呼籲企業與地方政府應及早行動，將自然價值納入永續管理策略，讓碳匯成為兼具生態、經濟與社會價值的永續投資。

即將於巴西貝倫登場的第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30），亦以「自然正向」為主題，聚焦森林保護、生物多樣性與環境價值等議題，顯示「以自然為本的解方」已成為全球共識。林試所主秘林俊成在演講中強調，森林碳匯具社區參與、水資源、生物多樣性等共同效益，在全球自願性碳市場中享有高達78%的溢價率，且根據國際研究，購買碳權的企業減碳速度為未購買企業的兩倍，顯示自然碳匯不僅是環境責任，更是企業加速轉型的有效策略。碳交所陳脩文總經理表示，碳交所將持續以推動自然碳匯與永續治理為核心任務，串聯產官學研及國際資源，強化市場機制與專業人才培育，讓「自然資源」透過有效的經營管理，成為企業淨零轉型的新解方，也讓具備SDGs共同效益的「自然碳匯」成為台灣永續發展的多元競爭力。

碳交所與林試所共同推出「森林碳匯專案實務課程」，從理論至實地操作，完整涵蓋專案規劃、監測與額度申請等流程，協助企業掌握專案開發關鍵能力，打造兼具減碳效益與永續韌性的自然碳匯生態系。相關課程資訊：https://www.tcx.com.tw/learn/studio/content/108。