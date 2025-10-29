台積電收1505元創天價 還有這4檔千金股收盤也齊寫歷史新高

台股29日終於站上28,000點大關，終場以28,294.74點作收，上漲345.63點，盤中高點及收盤指數都創歷史新高，台積電（2330）一度衝達1,515元，終場收在1,505元，同步寫盤中及收盤新高，統計26檔千金股中，還有4檔收盤也飆上新高價。

台股29日以28,157.91點開出，上漲208.8點，權王台積電以1,495元開高後一度衝達1,515元，上漲40元，寫歷史新高價，領軍大盤指數再往上衝達28,395.31點，上漲446.2點，創下歷史新高，台積電終場收在1,505元，上漲30元，漲幅2.03%，寫收盤新高。

統計台股26檔千金股中，權王台積電同步寫下盤中及收盤新高之外，穎崴（6515）也是盤中及收盤股價雙創高的強勢表現，股價收在漲停2,630元，上漲235元，漲幅9.81%；奇鋐（3017）及群聯（8299）同樣創下盤中及收盤新高；另外，貿聯-KY（3665）盤中追平歷史新高，終場收在1,460元，則是收盤新高價。

統計還有川湖（2059）、台達電（2308）、旺矽（6223）、雙鴻（3324）在盤中也曾飆出歷史新高價，富世達（6805）盤中衝達1,445元的新高價，終場則是收1,425元，追平收盤新高價；川湖股價挑戰4,000元關卡，早盤以3,955元開高後一度拉升至4,050元，創歷史新高價，終場則是收在3,920元，上漲60元，漲幅1.55%。

伺服器滑軌廠川湖9月營收15.07億元，再創單月新高，月增3.58%，年增83.35%；第3季營收43.68億元，為單季新高，季增3.29%，年增69.5%；累計今年前三季營收125.51億元，為同期最佳，年增78.51%；川湖曾預估，以美元計價，第3季業績將較第2季季增二位數百分比，若以新台幣計價，第3季業績將持平第2季或小幅成長。