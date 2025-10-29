快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

台股噴5780億元大量！三大法人回補111億元 攻下28200關卡

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股29日受惠美股續創新高，加上輝達（NVIDIA）GTC大會釋出的訊息引爆泛AI概念族群多頭熱情，不僅權王台積電（2330）再度刷新盤中1,515元、收盤1,505元雙天價，鴻海（2317）也強漲4%，帶動日月光投控（3711）、京元電子（2449）、致茂（2360）、世芯-KY（3661）、廣達（2382）等指標要角聯袂勁揚，加上傳產金融、航運等也偏多運行，推升大盤指數盤中一度大漲446.2點、衝上28,395.31點，終場則彈升345.63點、收28,294.74點，不僅盤中、收盤雙創新高，也正式於收盤站上2萬8千關，成交值並放大至5,780.09億元。三大法人回補111.01億元，其中自營商買超力道更勝外資，投信又轉賣超。

統計三大法人29日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超71.88億元，投信賣超47億元；自營商買超（合計）86.13億元，其中自營商（自行買賣）買超30.03億元、自營商（避險）買超56.1億元。

觀察29日成交值超過百億元個股有12檔，清一色為電子股，主要集中在AI概念股、伺服器與半導體供應鏈，股價僅台達電（2308）與聯發科（2454）收黑。依序為：台積電459.65億元，股價漲2.03%、收1,505元，盤中最高1,515元、最低1,490元；鴻海316.01億元，股價漲4%、收260元，盤中最高263元、最低253元；南亞科（2408）254.45億元，股價漲2.31%、收133元，盤中最高136.5元、最低125.5元；國巨*（2327）208.16億元，股價漲0.61%、收247.5元，盤中最高262元、最低243元；旺宏（2337）157.9億元，股價漲5.62%、收38.5元，盤中最高39.7元、最低36.9元；台達電128.57億元，股價跌1.4%、收1,060元，盤中最高1,085元、最低1,035元；力積電（6770）123.86億元，股價漲0.94%、收32.25元，盤中最高33.4元、最低30.55元；京元電子119.22億元，股價漲9.81%、收207元，盤中最高207元、最低197元；光寶科（2301）109.7億元，股價漲3.45%、收195元，盤中最高197元、最低188元；聯發科103.28億元，股價跌1.14%、收1,300元，盤中最高1,330元、最低1,300元；緯創（3231）102.1億元，股價漲3.04%、收152.5元，盤中最高153元、最低148元；奇鋐（3017）101.25億元，股價漲2.31%、收1,330元，盤中最高1,335元、最低1,290元。

觀察29日成交量超過十萬張個股有9檔，股價僅富喬（1815）收黑。依序為：旺宏成交412,019張，力積電成交387,522張，南亞科成交193,498張；康舒（6282）成交143,533張，股價漲0.43%、收46.85元；鴻海成交122,003張；玉山金（2884）成交117,330張，股價漲0.67%、收30.2元；中工（2515）成交114,714張，股價漲9.67%、收14.75元；富喬成交109,608張，股價跌1.95%、收70.5元；元大台灣價值高息（0056）成交109,168張，股價漲0.73%、收9.68元。

台積電 台股 輝達 鴻海 三大法人

