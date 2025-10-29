台積電1505元創高 台股勁揚345點收28294點新高
受輝達（NVIDIA）華府GTC技術大會題材及美中貿易談判正面進展激勵，台股今天終場上漲345.63點，收在28294.74點，寫下收盤新高紀錄，成交值放大至新台幣5780.09億元。權值股台積電盤中衝1515元新高，終場收1505元，同創新高。
台股今天盤中觸28395.31點續創歷史新高，終場收漲345.63點，28294.74點寫下收盤新紀錄。電子類股指數終場漲1.67%，成交比重超過82%；半導體類股指數上揚1.95%，金融類股指數小漲0.13%。非金電族群以航運、營建表現較佳，分別漲0.72%、0.35%。
權值股台積電盤中衝1515元新高，終場收1505元，漲幅2.03%。鴻海上漲4%，收在260元，寫下波段新高。聯發科將於31日召開法人說明會，今天股價下跌1.14%，收1300元。
人工智慧（AI）晶片龍頭輝達在首次移師美國華府舉行的GTC技術大會上釋出多項利多消息，市場對AI前景的樂觀預期持續發酵，概念股緯創終場上漲3.04%，收152.5元；廣達漲1.32%，收308元。台達電昨天股價創高後回檔，今天下跌1.4%，收在1060元。
高價「千金股」維持26檔，股王信驊下跌2.17%，收5185元；股后緯穎漲0.61%，以4110元作收。
因廣泛用於個人電腦（PC）、智慧型手機等消費電子裝置的DDR4記憶體缺貨，記憶體族群續揚，南亞科震盪收紅，終場上漲2.31%，收在133元；旺宏漲5.62%，收38.5元。
國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，目前市場資金寬鬆，台股短線漲多，與季線乖離偏大，需留意技術性回檔壓力。接下來可追蹤本週美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果，若會後發表的談話偏鴿派，有助於緩解資金市場的壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言