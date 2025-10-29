台股上漲345點收28,294點、台積電收1,505元 雙雙再創新高

台股29日收盤上漲345.63點，終場以28,294.74 點作收，成交量5,780.09億元；台積電（2330）收盤價1,505元，上漲30元，漲幅2.03%。台股最高衝到28,395.31點，台積電則上達1,515元。

今日成交金額大且走高為：鴻海（2317）、南亞科（2408）、國巨*（2327）、旺宏（2337）、京元電子（2449）、光寶科（2301）、緯創（3231）、世芯-KY（3661）及日月光投控（3711）；成交金額大且疲軟者則為：台達電（2308）、聯發科（2454）、尖點（8021）、富喬（1815）、東元（1504）、華新科（2492）、強茂（2481）、雙鴻（3324）及金像電（2368）。

第一金投顧表示，台股9月漲1,587點，10月目前漲約2,450點，月線六連紅，多頭市場創新高不預設高點；但累積過大漲幅，適當整理是必然。未來指數倘若要進一步上攻，勢必要靠台積電、鴻海、台達電等權值股帶領。漲多乖離過大的不追高，中小型個股將是下一波的重頭戲。鴻海受惠蘋果訂單上修、GB200、GB300 系列進入出貨旺季，獲利更將創下歷史新高；緯創、緯穎（6669）也新斬獲美系客戶大單，AI 仍然是數字最好的地方。

PCB 相關包含台光電（2383）、台耀（4746）、金居（8358）等漲多回檔，等待修正完畢後布局。績優股高檔拉回15~25%後可以開始伺機布局。年底行情以業績與作夢行情為主，數字最好仍是AI產業， AI 供應鏈包括台積電、鴻海、奇鋐（3017）、緯創、台光電、勤誠（8210）、聯亞（3081）、定穎（6251）等可以趁最近拉回後布局。傳產方面，位階低的產業包含製鞋、生技等。明年6月將迎來世足賽，鞋業績優的來億、志強等長線買點浮現，第4季可以開始卡位。績優的個股將在第4季有好的表現，靜待盤面落底訊號，指數快速修正後，急跌的績優股市場終將還以公道。