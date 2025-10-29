台股有七大利多支持不用怕？法人點名這3大概念股還可以追

台股、台積電29日雙雙寫下歷史新高，台積電盤中衝達1,515元天價， 市值躍過39兆元， 增達39.28兆元， 統計從4月9日低點17,306.97點反彈以來，大盤指數已大漲超過11,000點，這時候該不該居高思危？或是勇敢追進？法人坦言，台股匯集題材面、財報面、資金面、技術面、統計數據、輝達加持等各面向七大利多，將支持台股續往上攻，點名輝達概念股、台積電概念股、蘋果概念股為3大布局首選，可以買進。

美股四大指數周二同步收高，台積電ADR上漲1.1%；台股29日以28,157.91點開出， 上漲208.8點， 權王台積電以1,495元開高後一度衝達1,515元，上漲40元， 寫歷史新高價，領軍大盤指數再往上衝達28,391.25點，上漲442.14點，創下歷史新高。

統計台股由4月9日的低點17,306.97點反彈以來，大盤指數大漲11,084.28點；台股連日來衝關28,000點，29日則由台積電領軍上攻， 有望站穩在28,000點之上，在大盤指數頻創新高下，市場關注是否該思高思危？或是台股仍會再往上，應該勇敢追進？

統一投顧董事長黎方國表示， 台股具有各面向的七大利多， 將支持台股續往上攻，他強調，第一個利多是從題材面來看，川習會有譜，美中貿易有望破冰化解，將是一大利多；其次則是財報面，美國科技股財報公布，本周將有蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、Alphabet等5巨頭公布財報，預期業績將上修。

第三個利多是輝達（NVIDIA）舉辦GTC大會，對AI的看法樂觀，預期未來5季將出貨5,000億美元，帶動台廠供應鏈營運表現；第四個利多從資金面來看，預期Fed將再降息，且停止縮表， 有利資金的表現。

黎方國指出， 第五個利多則是可以統計經驗來看，過去的13年， 美股S&P500及NASDAQ指數在11月的表現中，有12次是上漲；第六個利多可由景氣面來看，在AI帶動下，景氣面強勁，包括國發會公布9月景氣對策信號，燈號由綠燈轉呈黃紅燈，顯示國內景氣持續升溫，另外，台灣的出口訂單及GDP上修。

黎方國分析，第七個利多可由技術面來看，目前價量呈現多頭排列，台股從4月9日的低點反彈已超過11,000點，但融資餘額卻還尚未回到川普公布關稅時4月初的水準。

黎方國認為，只要未爆出超過6,000億元的大量收長黑， 未跌破5日線，在各面向的利多支持下， 台股將持續上攻，上市櫃公司市值朝100兆元挺進，預期11月有機會突破。

在布局上，黎方國看好，輝達概念股、台積電概念股及蘋果概念股，都是可以買進的首選。