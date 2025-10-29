快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

從晶片到超級電腦！黃仁勳 GTC 揭 AI 新藍圖 台廠供應鏈多檔創新高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

全球AI晶片龍頭輝達執行長黃仁勳於最新一屆GTC大會上發表主題演講，釋出多項重磅利多與合作計畫，不僅直指其GPU市場需求持續旺盛，更宣布AI處理器訂單總額可望達5,000億美元，推升輝達市值逼近5兆美元大關。受此強勁訊號激勵，台股AI概念族群狂歡，成為29日台股大盤創高的主力部隊。

輝達GTC大會訊息快速引燃台股供應鏈熱情，多檔指標股同步改寫歷史紀錄。其中，晶圓龍頭台積電（2330）再刷1515元歷史天價、市值突破39.2兆元；鴻海（2317）同步衝破260元關卡、叩關263元；ASIC/封測股智原（3035）、京元電子（2449）盤中雙雙觸及漲停，其中京元電子更觸及207元歷史新高；此外，世芯-KY（3661）、日月光投控（3711）、緯創（3231）、英業達（2356）、廣達（2382）、神達（3706）、聯發科（2454）、勤誠（8210）等AI概念股也聯袂揚升，族群士氣高昂。

知情人士透露，輝達正與德國電信（Deutsche Telekom）攜手投資10億歐元(約12億美元)，在德國建立全新資料中心，強化歐洲AI基礎設施。此舉被視為輝達加速全球AI佈局的重要一步，法人預期將帶動其AI晶片與伺服器需求持續攀升，台積電、鴻海、廣達、緯創等台廠可望同步受惠。

在本屆GTC大會主題演講中，輝達執行長黃仁勳強調，「AI是這個時代最強大的技術，而科學是其最偉大的前沿。」，並反駁市場的「AI泡沫論」，指出使用者願意為AI模型付費，證明昂貴的運算基礎建設合理且必要。

輝達同時宣布將與美國能源部合作打造七座新超級電腦，其中最大規模的一座由Oracle共同建置。此外，輝達也積極拓展跨產業聯盟，包括：與Uber合作開發自動駕駛車隊、與Nokia攜手研發6G技術，推出全新「Nvidia ARC」晶片產品，並預計以每股6.01美元的價錢投資諾基亞10億美元。

輝達並預告，隨著Blackwell架構GPU熱銷及Rubin架構新晶片明年上市，整體GPU銷售額有望於2026年底突破5,000億美元。

輝達釋出的全球合作藍圖，點燃台股AI概念族群買氣。法人表示，伺服器、散熱模組、高階PCB、光通訊與先進封裝測試族群仍是多頭主線，資金面支撐強勁，加上利率下行預期，台股AI行情可望延續。不過，法人也提醒，短線需留意美股財報季高峰期若大型科技股指引不如預期，可能壓抑漲勢；同時，美中科技禁令與地緣政治風險仍是市場潛在變數。

投信法人則指出，輝達持續擴大全球AI布局，從晶片到超級電腦再到6G通訊技術，將帶動整體AI供應鏈需求成長。台廠如台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達、神達、華碩（2357）、技嘉（2376）、華擎（3515）等，都有望受惠於新一波AI投資潮。

AI 輝達 台積電

延伸閱讀

輝達台灣總部用地卡關 黃仁勳：不知耽擱的原因是什麼

輝達砸10億美元入股 Nokia股價創近10年新高

黃仁勳稱「阻止向中國大陸出口AI晶片」對美國傷害更大

黃仁勳盛讚鴻海劉揚偉令人敬佩 攜手打造德州全自動化機器人工廠

相關新聞

台股開盤上漲208點續創歷史新高 台積電開高20元

台股今（29）日開盤指數上漲208.8點，開盤指數為28,157.91點，續創歷史新高。台積電（2330）開盤價1,49...

玉山金（2884）跌停也要併三商壽？專家「配息面挑戰」：但大方向沒問題

一家歡喜一家愁，玉山金併購三商壽，三商壽被歡呼嫁得好，今天股價漲停鎖死！玉山金被嘆成娶太貴，開盤一路跌，收盤跌超過7%，可以說是「一方春風得意，一方壓力山大」。 玉山金拿下三商壽，併購的方式是「換股」，傳出的條件是以1股8.2元勝出中信金的7.7-7.8元，而三商壽1股換玉山金0.251股，就算是三商壽今天漲停後的7.39元，都還是呈現溢價收購，這也展現出玉山金「一定要拿下這張壽險牌」的決心。 但玉山金為什麼要這麼積極？

台股盤中最高上漲446點至 28,395 點再創盤中歷史高 台積電衝1,515元

美股四大指數全數上漲，主要反映中美貿易談判有正面進展，並且預期聯準會將降息，其中以NASDAQ指數上漲0.8%最高。台股...

台股有七大利多支持不用怕？法人點名這3大概念股還可以追

台股、台積電29日雙雙寫下歷史新高，台積電盤中衝達1,515元天價， 市值躍過39兆元， 增達39.28兆元， 統計從4...

從晶片到超級電腦！黃仁勳 GTC 揭 AI 新藍圖 台廠供應鏈多檔創新高

全球AI晶片龍頭輝達執行長黃仁勳於最新一屆GTC大會上發表主題演講，釋出多項重磅利多與合作計畫，不僅直指其GPU市場需求...

台股早盤漲逾330點衝28286點 改寫歷史新高

輝達（NVIDIA）在華府GTC技術大會宣布將為美國政府打造7台人工智慧（AI）超級電腦，駁斥AI泡沫論，加上市場樂觀看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。