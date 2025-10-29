從晶片到超級電腦！黃仁勳 GTC 揭 AI 新藍圖 台廠供應鏈多檔創新高

全球AI晶片龍頭輝達執行長黃仁勳於最新一屆GTC大會上發表主題演講，釋出多項重磅利多與合作計畫，不僅直指其GPU市場需求持續旺盛，更宣布AI處理器訂單總額可望達5,000億美元，推升輝達市值逼近5兆美元大關。受此強勁訊號激勵，台股AI概念族群狂歡，成為29日台股大盤創高的主力部隊。

輝達GTC大會訊息快速引燃台股供應鏈熱情，多檔指標股同步改寫歷史紀錄。其中，晶圓龍頭台積電（2330）再刷1515元歷史天價、市值突破39.2兆元；鴻海（2317）同步衝破260元關卡、叩關263元；ASIC/封測股智原（3035）、京元電子（2449）盤中雙雙觸及漲停，其中京元電子更觸及207元歷史新高；此外，世芯-KY（3661）、日月光投控（3711）、緯創（3231）、英業達（2356）、廣達（2382）、神達（3706）、聯發科（2454）、勤誠（8210）等AI概念股也聯袂揚升，族群士氣高昂。

知情人士透露，輝達正與德國電信（Deutsche Telekom）攜手投資10億歐元(約12億美元)，在德國建立全新資料中心，強化歐洲AI基礎設施。此舉被視為輝達加速全球AI佈局的重要一步，法人預期將帶動其AI晶片與伺服器需求持續攀升，台積電、鴻海、廣達、緯創等台廠可望同步受惠。

在本屆GTC大會主題演講中，輝達執行長黃仁勳強調，「AI是這個時代最強大的技術，而科學是其最偉大的前沿。」，並反駁市場的「AI泡沫論」，指出使用者願意為AI模型付費，證明昂貴的運算基礎建設合理且必要。

輝達同時宣布將與美國能源部合作打造七座新超級電腦，其中最大規模的一座由Oracle共同建置。此外，輝達也積極拓展跨產業聯盟，包括：與Uber合作開發自動駕駛車隊、與Nokia攜手研發6G技術，推出全新「Nvidia ARC」晶片產品，並預計以每股6.01美元的價錢投資諾基亞10億美元。

輝達並預告，隨著Blackwell架構GPU熱銷及Rubin架構新晶片明年上市，整體GPU銷售額有望於2026年底突破5,000億美元。

輝達釋出的全球合作藍圖，點燃台股AI概念族群買氣。法人表示，伺服器、散熱模組、高階PCB、光通訊與先進封裝測試族群仍是多頭主線，資金面支撐強勁，加上利率下行預期，台股AI行情可望延續。不過，法人也提醒，短線需留意美股財報季高峰期若大型科技股指引不如預期，可能壓抑漲勢；同時，美中科技禁令與地緣政治風險仍是市場潛在變數。

投信法人則指出，輝達持續擴大全球AI布局，從晶片到超級電腦再到6G通訊技術，將帶動整體AI供應鏈需求成長。台廠如台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達、神達、華碩（2357）、技嘉（2376）、華擎（3515）等，都有望受惠於新一波AI投資潮。