快訊

玉山金（2884）跌停也要併三商壽？專家「配息面挑戰」：但大方向沒問題

聯合新聞網／ 張紫凌
玉山金控併購三商美邦人壽，重訊揭露時點引發市場爭議。圖／本報系資料照片
＊原文時間10月27日。

一家歡喜一家愁，玉山金併購三商壽，三商壽被歡呼嫁得好，今天股價漲停鎖死！玉山金被嘆成娶太貴，開盤一路跌，收盤跌超過7%，可以說是「一方春風得意，一方壓力山大」。

玉山金拿下三商壽，併購的方式是「換股」，傳出的條件是以1股8.2元勝出中信金的7.7-7.8元，而三商壽1股換玉山金0.251股，就算是三商壽今天漲停後的7.39元，都還是呈現溢價收購，這也展現出玉山金「一定要拿下這張壽險牌」的決心。

但玉山金為什麼要這麼積極？

因為對玉山金來說，原本只有銀行、證券或其它…等等的業務，而董事長之前就提到現在金控已進入2.0時代了，因此前陣子併購保德信投信，補足投信業務；現在再併購三商壽，補足壽險業務，這些都能讓玉山金本身具有多元化的業務，併購後資產規模也能從4兆推向5兆以上，再往金控前段班推進。

併購是金融業這幾年很常見的方式，畢竟接手原本存在於市場的公司，可以迅速取得新的市場、客戶、通路、或產品及服務，會比自己從頭再開一間新的快很多，而且金融業監理要求高，如果要從頭新建，不但時間長、成本高，還可能面對牌照或監理障礙，所以如果是透過併購，就能省下很多麻煩。

但問題來了，會出售的公司本身一定就遇到挑戰，不然賺錢賺的好好的，不太會賣才對。

所以這次併購三商壽，玉山金要面對的三大挑戰是：資本、獲利、配息。

第一、資本壓力

三商壽長期資本適足率不足，RBC連續多季低於監理標準，未來接軌TW-ICS制度後，監管更嚴，所以要補的這些資本，這些都得靠玉山金出手。

第二、獲利稀釋

因為是用換股的方式拿三商壽，玉山金等於要發更多自己的股去換對方，股本會被放大，目前看稀釋的程度大概8%左右，也就是說同樣賺的錢，以後要分給更多股數，每股盈餘可能短期就會往下。

第三、配息能力

玉山金一直以來受到市場喜歡，很大的原因就是獲利、配息都穩定，但往後幾年，玉山金不是只顧自己了，它還要先幫三商壽補漏洞，這筆錢不可能憑空而來，所以未來玉山金的股利是否還能維持？又或是再改成發股票股利？

但股票股利又會出現第二點的問題，股本膨脹讓獲利被稀釋，這就很兩難了。

雖然對一般投資人來說，這不會是馬上看到成效的併購，因為整合順不順、三商壽的體質能不能拉上來、人才會不會流失、通路能不能留下，這些都是併購會發生最大的變數，金融業過去併購案例有出現過，過程中耗費很多心力留人還有補資本。

不過我自己是保守但又偏向樂觀看這次併購，因為站在玉山金，這是一次把版圖補齊的機會，錯過可能就要再等很久了，壽險體系一旦納入了，銀行、保險都可以交叉銷售，金控的獲利來源也可以更多元，不會只靠銀行利差，等於是對長期結構有加分的。

所以也不用想太多，整合過程一定會有挑戰，但方向是對的。

只要長期逐步消化成本，未來的玉山金會更大、更完整，也更有資格和其他一線金控平起平坐。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

