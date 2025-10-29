快訊

台股開盤上漲208點續創歷史新高 台積電開高20元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（29）日開盤指數上漲208.8點，開盤指數為28,157.91點，續創歷史新高。台積電（2330）開盤價1,495元，上漲20元。

群益投顧表示，不僅國際政經局勢正面解讀，台積電營運展望持續樂觀,AI需求手感火熱加持，最新第三代3奈米製程訂單強勁，有利台股扶搖直上。短線台股呈現多頭格局，可擇優逢低布局、靈活操作。

操作題材可留意：

1.輝達GTC將再度引發AI浪潮─輝達GTC大會於美東時間10月27至29日在美國華盛頓特區登場，執行⻑黃仁勳美東時間10月28日中午發表演講，指出輝達為發展整個AI生態系，在六個關鍵領域重大進展。輝達將為美國能源部建造七台超級電腦，並稱AI晶片訂單額已達5,000億美元。

2.蘋果摺疊iPhone將於2026年上市─蘋果2025年下半年開始，市場預測首款摺疊螢幕iPhone將於2026年9月發表，將採用闊折式新專利設計與數種與AI結合之新創功能，進一步深化蘋果AI生態系。

周二（28日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,706.37點，上漲161.78點、漲幅0.34%；S&P500指數上漲0.23%；那斯達克指數上漲0.8%；費半指數上漲0.37%。台積電ADR漲1.1%。

三大法人周二集中市場合計賣超237.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超271.1億元，投信買超8.2億元，自營商（自行買賣）買超14億元，自營商（避險）買超11.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,163口至6,728口，其中，外資淨空單增加3,243口至27,454口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,416口至9,025口。

選擇權未平倉量部分，10月W5大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在27,900點 ; 月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.2下降至1.04。VIX指數上升0.85至25.81。外資台指期買權淨金額3.43億元 ; 賣權淨金額0.03億元。整體選擇權籌碼面偏空。

輝達點火美股收紅 投顧：台股技術面續強

輝達觸角深入國安 與矽谷軍工新貴合作光速處理數據

輝達與諾基亞達成戰略夥伴關係 斥資10億美元入股

美新創公司研發新款曝光設備 欲挑戰ASML與台積電

玉山金（2884）跌停也要併三商壽？專家「配息面挑戰」：但大方向沒問題

一家歡喜一家愁，玉山金併購三商壽，三商壽被歡呼嫁得好，今天股價漲停鎖死！玉山金被嘆成娶太貴，開盤一路跌，收盤跌超過7%，可以說是「一方春風得意，一方壓力山大」。 玉山金拿下三商壽，併購的方式是「換股」，傳出的條件是以1股8.2元勝出中信金的7.7-7.8元，而三商壽1股換玉山金0.251股，就算是三商壽今天漲停後的7.39元，都還是呈現溢價收購，這也展現出玉山金「一定要拿下這張壽險牌」的決心。 但玉山金為什麼要這麼積極？

台股開盤上漲208點續創歷史新高 台積電開高20元

台股今（29）日開盤指數上漲208.8點，開盤指數為28,157.91點，續創歷史新高。台積電（2330）開盤價1,49...

台股早盤漲逾330點衝28286點 改寫歷史新高

輝達（NVIDIA）在華府GTC技術大會宣布將為美國政府打造7台人工智慧（AI）超級電腦，駁斥AI泡沫論，加上市場樂觀看...

輝達點火美股收紅 投顧：台股技術面續強

輝達（NVIDIA）宣布將為美國政府打造7台人工智慧（AI）超級電腦，股價應聲上漲，帶動美股4大指數收紅，台積電美國存託...

史上頭一遭 台股喜見26千金…法人：年底有望挑戰30檔

台股昨（28）日二度挑戰28,000點大關失利，終場收小黑，惟千金股人氣強強滾，新增雙鴻與群聯兩檔，累計達26千金，為史...

AI新藍海 四強出列

隨著AI需求強勁，市場關注焦點由晶圓代工向其他次產業擴散。繼液冷散熱、IC載板（含上游原材料）後，摩根士丹利（大摩）證券...

