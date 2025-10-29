台股開盤上漲208點續創歷史新高 台積電開高20元

台股今（29）日開盤指數上漲208.8點，開盤指數為28,157.91點，續創歷史新高。台積電（2330）開盤價1,495元，上漲20元。

群益投顧表示，不僅國際政經局勢正面解讀，台積電營運展望持續樂觀,AI需求手感火熱加持，最新第三代3奈米製程訂單強勁，有利台股扶搖直上。短線台股呈現多頭格局，可擇優逢低布局、靈活操作。

操作題材可留意：

1.輝達GTC將再度引發AI浪潮─輝達GTC大會於美東時間10月27至29日在美國華盛頓特區登場，執行⻑黃仁勳美東時間10月28日中午發表演講，指出輝達為發展整個AI生態系，在六個關鍵領域重大進展。輝達將為美國能源部建造七台超級電腦，並稱AI晶片訂單額已達5,000億美元。

2.蘋果摺疊iPhone將於2026年上市─蘋果2025年下半年開始，市場預測首款摺疊螢幕iPhone將於2026年9月發表，將採用闊折式新專利設計與數種與AI結合之新創功能，進一步深化蘋果AI生態系。

周二（28日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,706.37點，上漲161.78點、漲幅0.34%；S&P500指數上漲0.23%；那斯達克指數上漲0.8%；費半指數上漲0.37%。台積電ADR漲1.1%。

三大法人周二集中市場合計賣超237.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超271.1億元，投信買超8.2億元，自營商（自行買賣）買超14億元，自營商（避險）買超11.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,163口至6,728口，其中，外資淨空單增加3,243口至27,454口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,416口至9,025口。

選擇權未平倉量部分，10月W5大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在27,900點 ; 月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.2下降至1.04。VIX指數上升0.85至25.81。外資台指期買權淨金額3.43億元 ; 賣權淨金額0.03億元。整體選擇權籌碼面偏空。