輝達點火美股收紅 投顧：台股技術面續強

輝達（NVIDIA）宣布將為美國政府打造7台人工智慧（AI）超級電腦，股價應聲上漲，帶動美股4大指數收紅，台積電美國存託憑證（ADR）收漲1.1%。投顧指出，台股28日回檔仍在5日均線之上，目前技術面維持強勢，但與季線正乖離大，須留意短線獲利賣壓。

AI晶片大廠輝達等科技股走高，強化市場對貿易緊張局勢緩解和主要央行推動利多政策的樂觀情緒，美股道瓊工業指數28日上漲161.78點或0.34%，收報47706.37點；標普500指數上揚15.73點或0.23%，收在6890.89點；那斯達克指數挺升190.04點或0.80%，收23827.50點；費城半導體指數小漲26.73點或0.37%，收7194.71點。

台股28日開高震盪，市場追價意願不足翻黑，終場跌44.52點，收在27949.11點。權值股台積電熄火下跌0.34%、收在1475元。記憶體族群勁揚，散熱股強勢；台達電盤中寫1080元歷史高價，終場小漲5元，收在1075元。

三大法人28日合計賣超台股新台幣237.58億元，其中自營商買超25.35億元，投信買超8.21億元，外資及陸資賣超271.14億元。

產業訊息方面，輝達執行長黃仁勳在首次於美國華府舉行的GTC技術大會上宣布，將與美國能源部攜手建造7台AI超級電腦，讓美國立於科學研究前沿。輝達也將與諾基亞合作，開發搭載Blackwell繪圖處理器（GPU）的全新無線路電腦，能夠同時進行無線通訊與AI運算，使美國成為6G革命核心。

鴻海董事長劉揚偉受邀出席華府GTC大會，並透露鴻海正在美國俄亥俄州、德州、威斯康辛州及加州等地，積極布局AI相關工廠設施和AI應用。

代工廠和碩共同執行長鄭光志28日受訪表示，美國德州新廠預計明年第1季量產，初期以輝達GB300和B300系列人工智慧（AI）伺服器為主，仍有擴產空間，已有客戶洽談生產電動車或通訊相關產品。