史上頭一遭 台股喜見26千金…法人：年底有望挑戰30檔

台股昨（28）日二度挑戰28,000點大關失利，終場收小黑，惟千金股人氣強強滾，新增雙鴻（3324）與群聯兩檔，累計達26千金，為史上首見，且有七檔千金股股價同創新高。法人解讀，千金股通常代表強勢產業及個股，預期台股後市仍高點可期，有望衝出30千金，散熱及記憶體族群仍將為近期焦點。

台股昨日開盤即站上28,000點，最高衝到28,087點，隨後在平盤上下遊走，終場小跌44點，收27,949點；成交金額略縮1.5%，降至5,556億元。三大法人賣超239.6億元，外資轉買為賣超271.1億元，台指期未平倉淨空單增加3,243口至27,454口；投信買超6.1億元，終結連六賣；自營商買超25.3億元，連六買。

大盤衝關28,000點失利，千金股表現卻異常精彩。散熱雙雄由奇鋐早盤領頭衝高，數度攻上1,305元漲停價，終場上漲110元收1,300元，激勵雙鴻跟著奮力衝上千元俱樂部、最高至1,060元，終場漲59元收1,040元。

群聯一開盤就站上千元，盤中高價達1,055元，終場漲57元收1,025元，成為台灣首檔千金記憶體股，成交張數1萬1,584張，是前一日1,137張的10倍之多。

雙鴻、群聯股價收新高價知外，還有五檔千金股也創歷史新高，包括旺矽、貿聯-KY、富世達、奇鋐、台達電。總計26檔千金股中，15檔收紅，九檔收黑，兩檔平盤，整體表現優於大盤，也帶動中信小資高價30（00894）同創新高。

另外，900元以上的「準千金股」新增光聖、勤誠兩檔，總數達四檔。法人指出，千金股俱樂部可望再迎回智邦、光聖，再加上亞德客-KY、勤誠也站上900元，依高價成長股逐步增加趨勢，台股年底30千金可期。