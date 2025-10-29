臺灣週三亮點 人氣飆

金管會偕同臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，共同舉辦「2025臺灣週」活動圓滿落幕。首屆臺灣週活動以「打造台灣成為亞洲資產管理中心」為主軸，透過多場論壇、博覽會及創新活動，共吸引近2.8萬人次參與。

其中，法人機構超過1,200家次，外資超過250人次，來自美國、加拿大、法國、英國、日本、新加坡、澳洲等逾20國外賓齊聚一堂，成功展現我國經濟實力及資本市場新高度。

臺灣週為10月15日至23日，15日開幕式由行政院卓榮泰院長影片致詞，強調台股表現亮眼，吸引全球資金，凸顯台灣在全球價值鏈中的重要性。金管會彭金隆主委也致詞指出，台灣具備堅實的產業與台商基礎、龐大的民間財富與資本市場豐沛的投資動能，是參與國際競爭的三大優勢，並表達將台灣打造成「亞洲資產管理中心」的決心。

此活動具有三大特色：一、厚植商品深度及廣度，兼具創新與融合。透過「亞洲資本市場高峰論壇」聚焦亞洲市場未來發展新契機、全球市場波動下債券ETF的機會與挑戰，以及國際投資機構的進駐與未來趨勢三大主題，重量級代表齊聚，針對亞洲資產管理的未來藍圖展開熱烈交流與前瞻對談。

二、邁向永續，落實ESG。結合第15屆「台北公司治理論壇」及「IR & Engagement新趨勢論壇」，聚焦投資人關係與ESG議合議題，討論企業永續轉型與ESG實踐，深入探討ISSB準則導入、ESG投資趨勢與永續金融策略，並強調永續行動與跨領域合作，推動政策與國際趨勢接軌。

三、創新啟動，資本對接。產官學代表、國際創投、加速器與高潛力創新企業，共同見證「亞洲創新籌資平台」正式啟動的里程碑，透過鬆綁上市創新板及上市櫃一般板法規、打造股債雙主軸籌資市場，加速匯聚特色產業能量。