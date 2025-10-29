就市論勢／車用半導體族群 躍起

快訊

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

台股在美中關稅議題出現和緩之後，帶量突破新的高點，但28日小幅拉回，加權指數終場小跌44點，收在27,949點，成交量約5,556億元。

美中貿易爭端出現轉圜，中方延緩稀土禁令，美方也暫緩加徵新關稅，為接下來的元首會談鋪路。

同時，美國企業財報周登場，與AI相關企業亮麗財報與強勁展望提振了市場信心。

焦點轉回台股，半導體龍頭大廠財報表現亮眼，市場樂觀預期，接下來與AI零組件相關的企業，其財報及未來展望將有強勁表現。股市為先行指標，相關供應鏈股價已陸續表態，尤其AI伺服器的散熱、電源供應、整櫃組裝等，持續扮演盤面主流。

此外，受惠於報價上揚，記憶體及被動元件等產業，近期獲利預估與目標價頻頻被調升。光通訊族群也因「矽光子國家隊」的利多刺激而大漲，不過此族群股性向來活潑，投資人介入時仍須嚴格控管風險。

相較之下，近期股價表現較弱的銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）、交換器 （Switch）及半導體工程設備廠等，亦可適度逢低關注。

而近期市場焦點也轉向車用半導體族群，主要受惠於全球車用二極體及MOSFET大廠荷蘭安世半導體，因地緣政治爭端面臨中國出口限制，導致全球車用供應鏈緊張。由於安世是歐系一線車廠的關鍵供應商，斷鏈危機已迫使車廠及Tier 1零組件大廠緊急尋求替代來源。此一轉單效應正嘉惠台灣二極體廠商。

投資建議

風險控管應置於首位。建議投資人採取「攻守兼備」的均衡配置。核心攻擊部位：維持在AI及半導體等長線趨勢股，但須審慎評估其估值水平，避免過度追高。

防禦價值部位：將部分資金策略性轉移，局股價已修正、但具備景氣復甦潛力的優質龍頭股，特別是受惠於降息預期、有望帶動需求的消費性類股。

透過「AI成長」搭配「消費價值」的組合，以應對未來複雜多變的市場格局。

