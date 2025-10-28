新加坡SPETA參訪證交所 東南亞創新資本平台交流

新加坡精密工程科技協會（SPETA）參訪團於10月28日上午蒞臨證交所，此次交流延續「東南亞創新資本平台」於今年6月赴新加坡舉辦的交流會。平台不僅協助新加坡企業深入了解台灣資本市場及多元產業優勢，更協助創新板企業在東南亞的業務媒合，進一步促成本次參訪團拜訪創新板公司，展開深化台星產業合作的交流之旅。

本次參訪活動，由證交所董事長林修銘進行開場致詞，林董事長強調台灣以精密機械產業結合領先全球的資通訊科技優勢，全方位帶動產業智慧化升級轉型。台灣資本市場在國際市場表現名列前茅，證交所致力於營造台灣資本市場成為企業資金募集、成長與國際化的舞台，期盼具發展潛力且有企圖心的海外企業來台上市，透過有效率的籌資及投資平台，讓台灣資本市場成為海外企業成長茁壯最堅強的後盾，搭起台灣和新加坡兩地商業交流與資本市場的橋樑。

新加坡精密工程科技協會會長Steven Toy於致詞時表示，本次SPETA參訪團會員領域涵蓋精密零件加工、半導體設備、能源、航太及醫療零件等產業，期待透過本次交流深入了解台灣資本市場。新加坡企業家們深知資本市場在企業發展中的重要性，面對國際地緣政治和經貿情勢變化，資本市場將為企業提供成長動能及彈性；而臺灣資本市場具備相當的競爭優勢，期待透過雙方努力促成更多交流與合作，共創企業永續經營。

本次參訪證交所與新加坡精密工程科技協會代表於現場熱烈交流互動，新加坡是台灣在東南亞地區的重要貿易夥伴，雙邊經濟合作關係密切。面對亞太資本市場密切競合關係，證交所將持續響應政府打造亞洲資產管理中心之策略，持續關注企業經營布局規劃、提供靈活籌資選項，並針對海外企業不同的發展階段，提供專業的上市諮詢服務，助力企業在國際市場上脫穎而出，進一步打造具全球影響力的資本市場新局。