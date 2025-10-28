證交所董事會通過2家公司上市、2家創新板上市
臺灣證券交易所28日董事會審議通過4家公司股票上市案，分別為世紀風電（2072）、心誠鎂（6934）、奧義賽博-KY（7823）、嘉雨思（6921），其中，後兩家公司為創新板上市，該4案並將陳報主管機關。
根據資料，四家公司如下：一、世紀離岸風電設備股份有限公司，普通股股票計170,000,000股上市；二、心誠鎂行動醫電股份有限公司，普通股股票計32,716,762股上市。
三、英屬開曼群島奧義賽博科技股份有限公司（CyCraft Technology Corporation)，普通股股票計31,628,890股於創新板第一上市；四、嘉雨思科技股份有限公司，普通股股票計30,067,941股於創新板上市。
