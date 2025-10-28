2025創櫃菁英選拔優勝名單出爐 展現臺灣新創實力
櫃買中心（Taipei Exchange）長期透過創櫃板與多元豐沛的輔導資源，協助中小微新創企業成長。為發掘具備創新創意及未來發展潛力的優質公司，今年首次舉辦「創櫃菁英選拔活動」，於10月28日假台北君悅酒店盛大舉辦最終決選，評選出前三名菁英企業，頒發獎金及紀念獎座，為活動畫下圓滿句點。
本次選拔活動吸引逾百家公司參賽，參賽企業涵蓋AI人工智慧、虛擬實境、生技醫療、綠色能源及數位內容等等，充分展現我國新創產業的多元與活力。歷經初選評選，共有23家企業進入決選，並由新創總會安排決選前培訓課程，協助團隊梳理自家核心價值並提升簡報表達能力。
活動由櫃買中心董事長簡立忠揭開序幕，他表示，本次活動是櫃買中心推動台灣新創產業與資本市場深度融合的展現，進入決選的企業具有創新的技術與無比的韌性，是經濟成長的重要基石。他也期望更多創櫃板公司順利進入資本市場，成為國際品牌及產業領導者，展現台灣資本市場的成熟與信心。
決選企業分別針對主要業務、客戶需求、目標市場及核心優勢等面向進行簡報，評審團除櫃買中心董事長外，另有國科會科技參事汪庭安、經濟部中企署署長李冠志、以及陳清港、闕聖哲、胡湘麒、謝明傑等企業先進共同組成，從產品創新與行銷、市場規模與需求、技術門檻、經營團隊與成長潛力等維度進行評比，現場也吸引眾多投資機構與上市櫃公司代表到場共襄盛舉。
在決選企業以精彩簡報激烈競爭之下，最終評選出前三名菁英企業依序為大鵬科技、鋐耀精工及泰陞國際科技，評審委員除恭喜勝選企業外，也勉勵其他入選團隊持續精進，展現創新精神，勇於突破挑戰。
櫃買中心表示，本次活動除見證中小微新創企業的創新性與競爭力外，更希望藉此挹注菁英企業更多曝光、媒合及培訓機會，以加速優質企業茁壯成長。櫃買中心未來將持續整合產官學研各界資源，為新創公司構築強大的輔導資源網路，陪伴新創企業逐步成長，助其邁向資本市場的新階段，共同躍向「亞洲資產管理中心」擴大投資台灣計畫－擴大投資創投與新創之目標。
