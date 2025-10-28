新添群聯、雙鴻2新血 台股首見26千金、其中竟有7檔飆天價

台股28日雖然再度衝關28,000點未果，大盤指數翻黑收盤，但是千金股卻是增添2家新血，群聯（8299）、雙鴻（3324）順利衝上千元關，台股首度出現26千金，其中更有7檔千金股寫下新高紀錄。

台股集中市場28日以28,041.01點開出，盤中一度拉升至28,087.93點，持續衝關28,000點大關，可惜未能守住，大盤指數開高震盪走低，指數翻黑，終場以27,949.11點收盤，下跌44.52點；櫃買市場也是開高走低，終場收在264.19點，下跌0.52點。

雖然台股仍未順利站上28,000點大關，但是千金股則是率先創下紀錄，以收盤價來看，首度出現26千金，其中，記憶體控制晶片廠群聯及散熱股的雙鴻為新科千金股成員，群聯一開盤就以1,000元開出，一度衝達1,055元，寫下新高價，終場收在1,025元，上漲57元，漲幅5.89%，創收盤新高，且躋身千金股。

雙鴻早盤以1,005元開出，一度衝達1,060元，寫下新高價，終場收在1,040元，上漲59元，漲幅6.01%，同樣也是新科千金股成員，也創下收盤歷史新高；另外，包括台達電（2308）、奇鋐（3017）、旺矽（6223）、貿聯-KY（3665）、富世達（6805）等也是同步寫下盤中及收盤新高。