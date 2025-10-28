外資賣超271億元 玉山金續居賣超個股冠軍、兩天遭大賣逾18萬張

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股28日再衝關28,000點，仍是功敗垂成，大盤指數由紅翻黑，終場收在27,949.11點，下跌44.52點，三大法人中僅外資賣超271.14億元。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股28日再衝關28,000點，仍是功敗垂成，大盤指數由紅翻黑，終場收在27,949.11點，下跌44.52點，三大法人中僅外資賣超271.14億元，統計外資買賣超個股，玉山金（2884）遭賣超72,151張，連兩個交易日高居外資賣超個股第一名，合計已遭外資賣超18萬4,051張。

台股28日以28,041.01點開出，盤中一度拉升至28,087.93點，持續衝關28,000點大關，可惜未能守住，大盤指數開高震盪走低，指數翻黑，權王台積電（2330）以平盤1,480元開出，一度拉升至1,490元，終場則是收在1,475元，下跌5元，聯發科（2454）、廣達（2382）、創意（3443）等股也走弱。

另外，金融股的富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）也收黑，傳出將收購三商壽（2867）的玉山金也仍是下跌表現；盤面上以記憶體族群的表現抗跌，旺宏（2337）衝上漲停收盤、南亞科（2408）漲幅8.33%，力積電（6770）也收紅；散熱的奇鋐（3017）寫下新高，收在1,300元。

不過，大盤指數仍是無法守穩28,000點，終場以27,949.11點收盤，下跌44.52點；統計三大法人賣超237.58億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超271.14億元，投信買超8.21億元；自營商買超（合計）25.34億元，其中自營商（自行買賣）買超14.01億元、自營商（避險）買超11.32億元。

統計外資賣超前十名個股，玉山金仍高居外資賣超個股冠軍，單日賣超72,151張；其次則是賣超力積電70,139張，中信金、華航（2610）、長榮航（2618）、面板股的友達（2409）及群創（3481），也都遭到外資賣超。

不過，外資買超旺宏42,412張，居單日買超第一名，股價收在漲停板36.45元，寫下2023年2月以來的新高點；買超第二名則是鴻海（2317），單日買超20,238張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
