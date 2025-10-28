輝達GTC大會登場 激勵相關概念股…這二檔逆勢強
台股28日雖小跌收市，不過隨輝達（NVIDIA）GTC大會登場，激勵盤面上相關「GTC概念股」仍強勢表態，如金像電（2368）逆勢大漲3.5%、緯創（3231）也漲1%，成為盤面上多頭追捧的交投亮點之一。
印刷電路板（PCB）廠金像電，為全球伺服器、AI伺服器及網通交換器的PCB領導大廠，特別是高層次板（HLC）技術產品居業界牛耳，深獲客戶肯定。隨擴產效益顯現，加上AI需求增溫，帶動金像電第3季營收再創新高。
法人指出，金像電由於受惠中長期ASIC產業發展向上，加上生產能量不斷擴增，將推升明年營收成長超過二成，每股稅後純益（EPS）更將年增超過三成、上看近25元，以目前本益比僅約16倍來看，預期股價還有上漲空間。
AI伺服器及筆電組裝大廠緯創，雖然高盛證券預期該公司第4季隨新一代機架級AI伺服器因型號轉換的影響而不如預期，且一般伺服器可能因上半年在關稅不確定因素下的提前拉貨及新產品驅動的替換周期放緩而進入下行周期，但高盛仍相當看好緯創未來的獲利增長將更強勁，主因機架級AI伺服器出貨增長，並因此上調2025-2027年EPS各2%、3%、4%，給予「買進」評等，目標價則由169元上調至188元，調幅11%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言