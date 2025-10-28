AI機殼股王勤誠站上900元大關 離千金股行列只差一步之遙

機殼股王勤誠（8210）受惠AI伺服器相關機殼業務成績亮眼，帶動28日股價衝上漲停板，上漲82元，收904元，創公司掛牌以來新天價，並有望晉升台股千金股行列，備受市場矚目。

據悉，勤誠在2023年時，AI伺服器相關產品占整體營收比重約30至35%，而今年上半年已擴大為60至65%，比重大幅增長，不僅讓營收規模放大，同時獲利與毛利率也同步增長，成為業績扶搖直上的關鍵。

展望未來，勤誠總經理陳亞男曾於法說會表示，從目前開案的數量以及在手的訂單觀察，可以用「穩健續增」四個字形容，整體來說，下半年將優於上半年，因此可以期待公司將繳出更亮眼的成績。

陳亞男進一步表示，公司目前正展開全球布局計畫，貫徹供應鏈在地化、研發在地化，積極打造第二價值鏈，未來雙總部、雙營運中心都有可能，「只要客戶在哪，勤誠就會在哪」。

勤誠目前已在中國大陸、台灣、馬來西亞、美國等地設廠；其中，董事會已通過斥資12億元，在美國德州興建量產廠，預計今年底之前完成購地與選廠，明年開始動工，最快明年底或後年初可以加入量產行列，估計將為勤誠每月產能增加8至10萬台。

此外，勤誠位於北美的NCT廠預估今年下半年啟用，馬來西亞廠日前已開始動工，預估明年中將完成，並且正式啟用，月產能同樣將落在8至10萬台。