難怪股價鎖漲停？華星光受惠2大主因 明年獲利竟將來到這水準

台股28日漲多拉回，盤面個股跌多漲少，不過矽光子族群在輝達（NVIDIA）GTC大會點燈下表現強勢，其中華星光（4979）更是因為客戶與產能擴張兩大主因，帶動明年獲利飛躍成長，激勵股價強鎖漲停，成為市場熱議的焦點。

隨AI需求爆發，大量資料的傳輸方式，已由傳統的電訊號轉為光訊號。而以光通訊主動元件產品為主的華星光，受惠AI相關公司需求持續提升、客戶群不斷擴張，加上產能大舉擴張，使得營運成長前景備受法人看好。

法人預估，華星光的晶粒業務，將受惠矽光需求於2026年進一步顯著增長，產能將較今年激增100%，更是2024年的八倍。客戶層面，則更將順利地切入更多的AI相關公司，使得客戶與產能兩大因素，將成為營運成長的保證。

法人預估華星光明年營收將上看73億餘元，較今年大增逾六成，每股稅後純益（EPS）更將來到近10元水準，年增超過八成，激勵28日股價開高收高強勢表態，成為市場投資人熱議的焦點。