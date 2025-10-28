快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

外資獨賣！三大法人調節237億元 台股續打2萬8攻防戰

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股28日雖隨美股開高，但台積電（2330）面對1,500元關卡反壓沉重，股價翻黑收低在1,475元，影響聯發科（2454）、廣達（2382）、創意（3443）等大型電子股隨之走弱，加上富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）等金融要角也偏空運行，助長空頭氣焰，雖有旺宏（2337）、南亞科（2408）、力積電（6770）等引領記憶體族群，以及散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）攜手創天價剽悍強攻，但多頭仍屢攻2萬8千關不破，終場指數翻黑收低44.52點、報27,949.11點，成交值稍降至5,330億元；三大法人則呈現土洋對作，除外資反手賣超271億元以外，投信、自營商皆站在買方，但合計仍賣超237.58億元。

盤面上，台股首見收26千金榮景，更有5檔創新高。除了新成員雙鴻、群聯（8299）分別寫下1,040、1,025元收盤天價之外，台達電（2308）盤中觸及1,080元、收1,075元，奇鋐盤中觸及1,305元、收1,300元，旺矽（6223）盤中觸及2,015元、收2,010元，皆刷新歷史紀錄。

統計三大法人28日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）反手調節271.14億元，投信止步連6賣、轉買超8.21億元；自營商續買超（合計）25.34億元，其中自營商（自行買賣）買超14.01億元、自營商（避險）買超11.32億元。

觀察28日成交值超過百億元個股有10檔，由大型電子股包辦，股價表現漲多跌少。依序為：台積電419.55億元，股價跌0.34%、收1,475元，盤中最高1,490元、最低1,470元；南亞科280.94億元，股價漲8.33%、收130元，盤中最高131.5元、最低123元；國巨*（2327）195.36億元，股價跌1.01%、收246元，盤中最高248元、最低242.5元；力積電190.36億元，股價漲1.43%、收31.95元，盤中最高33.6元、最低31.5元；鴻海（2317）179.41億元，股價漲1.42%、收250元，盤中最高250元、最低246.5元；奇鋐167.8億元，股價漲9.24%、收1,300元，盤中最高1,305元、最低1,240元；光寶科（2301）127.63億元，股價漲3.57%、收188.5元，盤中最高194元、最低180元；光聖（6442）121.65億元，股價漲8.36%、收946元，盤中最高958元、最低879元；創意119.72億元，股價跌7.5%、收1,480元，盤中最高1,585元、最低1,450元；群聯118.83億元，股價漲5.89%、收1,025元，盤中最高1,055元、最低1,000元。

自營商 台積電 南亞科 奇鋐 三大法人 台股 電子股 群聯 光寶科 國泰金

延伸閱讀

台積電休息、中小接棒！直雲「多頭趨勢」：散熱需求強勁、看好奇鋐

台積電力守平盤之上 台股狹幅震盪 震盪中醞釀新一波攻勢

群聯雙鴻衝破1000元 台股現26千金

美股攻高台積電ADR上漲 投顧：助攻台股續強

相關新聞

台積電休息、中小接棒！直雲「多頭趨勢」：散熱需求強勁、看好奇鋐

台積電沒漲，但是其他股票漲不停！這就是多頭。 今天台積電沒有什麼表現，不過其他股票都表現很好，是大家最喜歡的盤，今天好多股票都好棒。 昨天的美股繼續大漲，雖然今天台股開盤被日股影響下跌，不過馬上就回魂，繼續變漲的！那就是因為多頭關係。 今天最兇的是我們的散熱股奇鋐，雖然前陣子盤整但也沒有幾天就突破，本來AI伺服器就是要很強的散熱，那買奇鋐是非常地合理。 我們其他股票這陣子也都表現還不錯，原相其實離我發文價位也是小賠1%不需要過度放大，我還是非常地看好原相。

台指期拉回整理 下跌217點 仍穩站28,000點整數關卡

台指期28日拉回整理，開盤以28,233點開出，盤中震盪走跌，終場收在28,002點，下跌217點，跌幅0.77%，守穩...

台股漲勢休息 下跌44點、收27,949點 台積電下跌5元收1,475元

台股28日早盤以28,041點開出後，終場收在27,949點，下跌44點，跌幅0.16%，成交量達5330億元，櫃...

外資獨賣！三大法人調節237億元 台股續打2萬8攻防戰

台股28日雖隨美股開高，但台積電（2330）面對1,500元關卡反壓沉重，股價翻黑收低在1,475元，影響聯發科（245...

大摩看好這三大次產業 將躍居AI需求擴散效應下「新藍海」

隨AI需求強勁，市場關注焦點由晶圓代工向其他次產業擴散。繼液冷散熱、IC載板（含上游原材料）後，摩根士丹利（大摩）證券指...

台股開高震盪 一度失守2萬8千點

美中關係緩和激勵美股四大指數27日全面收高，台股今天開盤上漲47.38點，但AI股拉回，以及金融股疲弱影響，盤中漲勢收斂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。