外資獨賣！三大法人調節237億元 台股續打2萬8攻防戰
台股28日雖隨美股開高，但台積電（2330）面對1,500元關卡反壓沉重，股價翻黑收低在1,475元，影響聯發科（2454）、廣達（2382）、創意（3443）等大型電子股隨之走弱，加上富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）等金融要角也偏空運行，助長空頭氣焰，雖有旺宏（2337）、南亞科（2408）、力積電（6770）等引領記憶體族群，以及散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）攜手創天價剽悍強攻，但多頭仍屢攻2萬8千關不破，終場指數翻黑收低44.52點、報27,949.11點，成交值稍降至5,330億元；三大法人則呈現土洋對作，除外資反手賣超271億元以外，投信、自營商皆站在買方，但合計仍賣超237.58億元。
盤面上，台股首見收26千金榮景，更有5檔創新高。除了新成員雙鴻、群聯（8299）分別寫下1,040、1,025元收盤天價之外，台達電（2308）盤中觸及1,080元、收1,075元，奇鋐盤中觸及1,305元、收1,300元，旺矽（6223）盤中觸及2,015元、收2,010元，皆刷新歷史紀錄。
統計三大法人28日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）反手調節271.14億元，投信止步連6賣、轉買超8.21億元；自營商續買超（合計）25.34億元，其中自營商（自行買賣）買超14.01億元、自營商（避險）買超11.32億元。
觀察28日成交值超過百億元個股有10檔，由大型電子股包辦，股價表現漲多跌少。依序為：台積電419.55億元，股價跌0.34%、收1,475元，盤中最高1,490元、最低1,470元；南亞科280.94億元，股價漲8.33%、收130元，盤中最高131.5元、最低123元；國巨*（2327）195.36億元，股價跌1.01%、收246元，盤中最高248元、最低242.5元；力積電190.36億元，股價漲1.43%、收31.95元，盤中最高33.6元、最低31.5元；鴻海（2317）179.41億元，股價漲1.42%、收250元，盤中最高250元、最低246.5元；奇鋐167.8億元，股價漲9.24%、收1,300元，盤中最高1,305元、最低1,240元；光寶科（2301）127.63億元，股價漲3.57%、收188.5元，盤中最高194元、最低180元；光聖（6442）121.65億元，股價漲8.36%、收946元，盤中最高958元、最低879元；創意119.72億元，股價跌7.5%、收1,480元，盤中最高1,585元、最低1,450元；群聯118.83億元，股價漲5.89%、收1,025元，盤中最高1,055元、最低1,000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言