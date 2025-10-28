快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台廠中，大摩點名四家受惠廠商，包括台達電（2308）、信驊（5274）、群聯（8299）、上詮（3363）等均給予「優於大盤」評級。台股示意圖。本報系資料照

AI需求強勁，市場關注焦點由晶圓代工向其他次產業擴散。繼液冷散熱、IC載板（含上游原材料）後，摩根士丹利（大摩）證券指出，包括電力、儲存、光通訊等三大領域，將躍居產業發展的新焦點。

台廠中，大摩點名四家受惠廠商，包括台達電（2308）、信驊（5274）、群聯（8299）、上詮（3363）等均給予「優於大盤」評級，目標價分別為1,235元、6,100元、1,000、415元，其中除群聯28日股價已達目標價外，其餘則尚有15%、15%、12%的潛在漲幅。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻在最新釋出的「AI供應鏈」產業報告中指出，2026年將會是AI半導體又一個強勁的年分，因此日前在美國舉行的開放運算專案大會（OCP）中備受市場關注，會中提出了兩項重要的新倡議，分別為開放式AI資料中心、與開放式AI叢集設計。

這兩項計畫旨在制定可實際部署的標準化藍圖，範圍包括：高壓直流電（HVDC）介面、CDU／液冷系統、機櫃結構設計、遙測與監控，此發展趨勢使得以乙太網路為主的架構設計及液冷系統成為新一代AI機櫃的標準配置。

其中在HVDC方面，由於AI資料中心電力解決方案的價值成長路徑備受期待，未來主要以800 VDC架構為主，如800 VDC將被採用於輝達（NVIDIA）的Rubin Ultra平台，預計在2027年下半年推出，台達電將成為主要的受惠者。

儲存方面，詹家鴻說，AI儲存需求仍然強勁，此從希捷提到傳統硬碟（HDD） 將維持95%的容量在線運作即可看出端倪。而Meta基於成本考量，將偏好使用QLC NAND，TLC NAND則可在功耗與成本之間取得平衡，群聯因而看好。

光通訊則以CPO為主。雖然可插拔式光模組仍因總持有成本與靈活性優勢而最受青睞，LPO（線性可插拔光模組）的採用度正持續上升，但NPO／CPO（近封裝光學／共封裝光學）2028年將大規模落地，將嘉惠台廠上詮等業者。

此外，在相關新趨勢中，詹家鴻表示，BMC（伺服器管理晶片）不僅用於伺服器，也開始被應用在多種裝置上，如冷卻設備等。隨液冷產品逐漸變成AI伺服器的標配，將有利BMC需求擴張，信驊將受惠新趨勢的發展而有表現空間。

AI 台達電 大摩 群聯 半導體 信驊 光通訊

台積電休息、中小接棒！直雲「多頭趨勢」：散熱需求強勁、看好奇鋐

台積電沒漲，但是其他股票漲不停！這就是多頭。 今天台積電沒有什麼表現，不過其他股票都表現很好，是大家最喜歡的盤，今天好多股票都好棒。 昨天的美股繼續大漲，雖然今天台股開盤被日股影響下跌，不過馬上就回魂，繼續變漲的！那就是因為多頭關係。 今天最兇的是我們的散熱股奇鋐，雖然前陣子盤整但也沒有幾天就突破，本來AI伺服器就是要很強的散熱，那買奇鋐是非常地合理。 我們其他股票這陣子也都表現還不錯，原相其實離我發文價位也是小賠1%不需要過度放大，我還是非常地看好原相。

台指期拉回整理 下跌217點 仍穩站28,000點整數關卡

台指期28日拉回整理，開盤以28,233點開出，盤中震盪走跌，終場收在28,002點，下跌217點，跌幅0.77%，守穩...

台股漲勢休息 下跌44點、收27,949點 台積電下跌5元收1,475元

台股28日早盤以28,041點開出後，終場收在27,949點，下跌44點，跌幅0.16%，成交量達5330億元，櫃...

外資獨賣！三大法人調節237億元 台股續打2萬8攻防戰

台股28日雖隨美股開高，但台積電（2330）面對1,500元關卡反壓沉重，股價翻黑收低在1,475元，影響聯發科（245...

大摩看好這三大次產業 將躍居AI需求擴散效應下「新藍海」

隨AI需求強勁，市場關注焦點由晶圓代工向其他次產業擴散。繼液冷散熱、IC載板（含上游原材料）後，摩根士丹利（大摩）證券指...

台股開高震盪 一度失守2萬8千點

美中關係緩和激勵美股四大指數27日全面收高，台股今天開盤上漲47.38點，但AI股拉回，以及金融股疲弱影響，盤中漲勢收斂...

