快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

配客嘉完成 A 輪募資逾1億元 國發基金等原股東加碼、大聯大成新股東

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

環保科技社會企業配客嘉(PackAge+)宣布完成逾1億元A輪募資。本輪投資人包含國發基金、正美集團、大聯大（3702）控股旗下世友投資、五崧集團、品捷精密、高柏科技共同參與，顯現市場對於淨零減碳、永續解決方案的肯定。配客嘉表示，本輪資金將聚焦市場拓展、產品迭代與系統升級，並宣布啟動亞太跨境循環布局。

以推出全台第一個「循環包裝」與「循環系統」聞名的配客嘉，成立於2019年，為台灣首家循環包裝社會企業，提供企業多元永續ESG解方，迄今與超過200家企業、品牌合作，旗下客戶橫跨半導體、醫療、電商、實體零售、美妝、服飾、食品等產業，同時結合公益，透過包裝清潔為弱勢族群創造工作機會，實質透過綠色創新解決環境與社會議題。

配客嘉新投資人包含大聯大控股旗下世友投資、五崧集團、品捷精密等加入。大聯大控股表示，認同並看好循環經濟在全球供應鏈中的戰略意義，期待配客嘉推動的循環物流與服務，能為科技與醫療等產業帶來全新價值，為亞太市場創造更具韌性的綠色供應鏈。五崧集團看好配客嘉在循環包裝與系統化管理的創新，有效提升供應鏈效率與標準化，並同時落實減碳永續目標。

品捷精密為半導體測試零組件與清潔方案業者，看好配客嘉循環包裝與智慧物流系統上的完善布局，雙方將共同推動產業鏈在減碳與 ESG 目標下，邁向更穩健且長遠的發展。

配客嘉近年深耕電商與實體零售領域，成功進軍科技與醫療產業，攜手半導體龍頭、面板大廠、智慧製造業者、醫療院所、醫療器材商等，將循環包材導入器材與耗材等物流運輸流程，因應多元產業，開發不同版本的循環產品回應市場需求，如半導體產業注重產品運輸過程的高保護性，去年成功於科技業創造 10 倍營收成長。配客嘉預計將資金應用於強化後端數據系統，協助企業準確掌握碳足跡。

配客嘉宣布啟動跨境循環，終極目標為循環包裝如同貨櫃形式，持續跨國流轉、循環運用，目前已於亞洲國家試運行跨境循環，實現跨國串聯的循環物流機制。

半導體 大聯大

延伸閱讀

康舒亮相國際淨零永續展 三大解決方案助企業邁向淨零未來

運動企業認證頒獎／華銀三度獲得優選

北護分院與關渡醫院簽訂ESG備忘錄 台大與北榮攜手共同推動永續

台灣研究員偕美前大使作證 揭中共在美建立後勤網絡

相關新聞

台積電休息、中小接棒！直雲「多頭趨勢」：散熱需求強勁、看好奇鋐

台積電沒漲，但是其他股票漲不停！這就是多頭。 今天台積電沒有什麼表現，不過其他股票都表現很好，是大家最喜歡的盤，今天好多股票都好棒。 昨天的美股繼續大漲，雖然今天台股開盤被日股影響下跌，不過馬上就回魂，繼續變漲的！那就是因為多頭關係。 今天最兇的是我們的散熱股奇鋐，雖然前陣子盤整但也沒有幾天就突破，本來AI伺服器就是要很強的散熱，那買奇鋐是非常地合理。 我們其他股票這陣子也都表現還不錯，原相其實離我發文價位也是小賠1%不需要過度放大，我還是非常地看好原相。

台指期拉回整理 下跌217點 仍穩站28,000點整數關卡

台指期28日拉回整理，開盤以28,233點開出，盤中震盪走跌，終場收在28,002點，下跌217點，跌幅0.77%，守穩...

台股漲勢休息 下跌44點、收27,949點 台積電下跌5元收1,475元

台股28日早盤以28,041點開出後，終場收在27,949點，下跌44點，跌幅0.16%，成交量達5330億元，櫃...

外資獨賣！三大法人調節237億元 台股續打2萬8攻防戰

台股28日雖隨美股開高，但台積電（2330）面對1,500元關卡反壓沉重，股價翻黑收低在1,475元，影響聯發科（245...

大摩看好這三大次產業 將躍居AI需求擴散效應下「新藍海」

隨AI需求強勁，市場關注焦點由晶圓代工向其他次產業擴散。繼液冷散熱、IC載板（含上游原材料）後，摩根士丹利（大摩）證券指...

台股開高震盪 一度失守2萬8千點

美中關係緩和激勵美股四大指數27日全面收高，台股今天開盤上漲47.38點，但AI股拉回，以及金融股疲弱影響，盤中漲勢收斂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。