配客嘉完成 A 輪募資逾1億元 國發基金等原股東加碼、大聯大成新股東

環保科技社會企業配客嘉(PackAge+)宣布完成逾1億元A輪募資。本輪投資人包含國發基金、正美集團、大聯大（3702）控股旗下世友投資、五崧集團、品捷精密、高柏科技共同參與，顯現市場對於淨零減碳、永續解決方案的肯定。配客嘉表示，本輪資金將聚焦市場拓展、產品迭代與系統升級，並宣布啟動亞太跨境循環布局。

以推出全台第一個「循環包裝」與「循環系統」聞名的配客嘉，成立於2019年，為台灣首家循環包裝社會企業，提供企業多元永續ESG解方，迄今與超過200家企業、品牌合作，旗下客戶橫跨半導體、醫療、電商、實體零售、美妝、服飾、食品等產業，同時結合公益，透過包裝清潔為弱勢族群創造工作機會，實質透過綠色創新解決環境與社會議題。

配客嘉新投資人包含大聯大控股旗下世友投資、五崧集團、品捷精密等加入。大聯大控股表示，認同並看好循環經濟在全球供應鏈中的戰略意義，期待配客嘉推動的循環物流與服務，能為科技與醫療等產業帶來全新價值，為亞太市場創造更具韌性的綠色供應鏈。五崧集團看好配客嘉在循環包裝與系統化管理的創新，有效提升供應鏈效率與標準化，並同時落實減碳永續目標。

品捷精密為半導體測試零組件與清潔方案業者，看好配客嘉循環包裝與智慧物流系統上的完善布局，雙方將共同推動產業鏈在減碳與 ESG 目標下，邁向更穩健且長遠的發展。

配客嘉近年深耕電商與實體零售領域，成功進軍科技與醫療產業，攜手半導體龍頭、面板大廠、智慧製造業者、醫療院所、醫療器材商等，將循環包材導入器材與耗材等物流運輸流程，因應多元產業，開發不同版本的循環產品回應市場需求，如半導體產業注重產品運輸過程的高保護性，去年成功於科技業創造 10 倍營收成長。配客嘉預計將資金應用於強化後端數據系統，協助企業準確掌握碳足跡。

配客嘉宣布啟動跨境循環，終極目標為循環包裝如同貨櫃形式，持續跨國流轉、循環運用，目前已於亞洲國家試運行跨境循環，實現跨國串聯的循環物流機制。