台指期拉回整理 下跌217點 仍穩站28,000點整數關卡
台指期28日拉回整理，開盤以28,233點開出，盤中震盪走跌，終場收在28,002點，下跌217點，跌幅0.77%，守穩2萬8千大關。
另外，台積電期收1475元，下跌5元，電子期跌0.57%，中型100期貨上漲0.08%。
美股四大主要指數周一（27日）全都創下收盤新高，道瓊工業指數27日收盤上漲337.47點，漲幅0.71%，報47,544.59點；標普500指數上漲83.47點，漲幅1.23%，報6,875.16點，首次收盤突破6,800點；那斯達克指數大漲432.59點，漲幅1.86%，報23,637.46點。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加951口至4565口，其中外資淨空單減少96口至24211口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少455口至5609口。
法人表示，從近幾個交易日可觀察到，主力在創高過程中習慣於尾盤壓低指數，這種動作除解套與風險控管需求外，更可能是刻意製造短線震盪，測試市場追價與接盤意願。尤其近期融資餘額急速增加，市場散戶追多情緒升溫，主力在高位反手壓盤不僅可洗掉短線浮動籌碼，同時也能誘發部分空方進場，為後續多頭行情累積能量。
