台股漲勢休息 下跌44點、收27,949點 台積電下跌5元收1,475元

台股28日休息，早盤以28,041點開出後，終場收在27,949點，下跌44點，跌幅0.16%，成交量達5330億元，櫃買指數收264.1點，跌幅0.2%，台積電（2330）收1475元，下跌5元。

盤面上類股以運動休閒、橡膠、塑膠、數位雲端、造紙、金融、油電燃氣、水泥等較為弱勢，另外玻陶、其他電子、電器電纜、電腦周邊、化工、電零組等較強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有中光電（5371）、楠梓電（2316）、創意（3443）、景碩（3189）、矽統（2363）、威剛（3260）、宜鼎（5289）、至上（8112）、強茂（2481）等。

而量大弱勢的則有，華星光（4979）、勤誠（8210）、力成（6239）、旺宏（2337）、良維（6290）、營邦（3693）、奇鋐（3017）、光聖（6442）、南亞科（2408）、台光電（2383）、長興（1717）、富喬（1815）等。

統一投顧表示，高通進軍AI資料中心市場、鴻海（2317）拓展AI算力業務，整體AI生態圈驅動新一輪科技浪潮。本週起進入科技股財報季重頭戲，加上Nvidia GTC大會，AI供應鏈仍將聚焦投資目光；此外，FED降息在即，加上美中關係改善等，有利市場風險資產偏好。

台股目前技術面強勢，惟與季線正乖離大，仍須留意短線獲利賣壓。預期指數高檔震盪盤堅，建議選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股區間操作，追蹤聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。