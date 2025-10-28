快訊

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

台股漲勢休息 下跌44點、收27,949點 台積電下跌5元收1,475元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股28日休息，早盤以28,041點開出後，終場收在27,949點，下跌44點，跌幅0.16%，成交量達5330億元，櫃買指數收264.1點，跌幅0.2%，台積電（2330）收1475元，下跌5元。

盤面上類股以運動休閒、橡膠、塑膠、數位雲端、造紙、金融、油電燃氣、水泥等較為弱勢，另外玻陶、其他電子、電器電纜、電腦周邊、化工、電零組等較強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有中光電（5371）、楠梓電（2316）、創意（3443）、景碩（3189）、矽統（2363）、威剛（3260）、宜鼎（5289）、至上（8112）、強茂（2481）等。

而量大弱勢的則有，華星光（4979）、勤誠（8210）、力成（6239）、旺宏（2337）、良維（6290）、營邦（3693）、奇鋐（3017）、光聖（6442）、南亞科（2408）、台光電（2383）、長興（1717）、富喬（1815）等。

統一投顧表示，高通進軍AI資料中心市場、鴻海（2317）拓展AI算力業務，整體AI生態圈驅動新一輪科技浪潮。本週起進入科技股財報季重頭戲，加上Nvidia GTC大會，AI供應鏈仍將聚焦投資目光；此外，FED降息在即，加上美中關係改善等，有利市場風險資產偏好。

台股目前技術面強勢，惟與季線正乖離大，仍須留意短線獲利賣壓。預期指數高檔震盪盤堅，建議選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股區間操作，追蹤聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。

AI 台股

台積電沒漲，但是其他股票漲不停！這就是多頭。 今天台積電沒有什麼表現，不過其他股票都表現很好，是大家最喜歡的盤，今天好多股票都好棒。 昨天的美股繼續大漲，雖然今天台股開盤被日股影響下跌，不過馬上就回魂，繼續變漲的！那就是因為多頭關係。 今天最兇的是我們的散熱股奇鋐，雖然前陣子盤整但也沒有幾天就突破，本來AI伺服器就是要很強的散熱，那買奇鋐是非常地合理。 我們其他股票這陣子也都表現還不錯，原相其實離我發文價位也是小賠1%不需要過度放大，我還是非常地看好原相。

市場觀望氛圍濃...美債殖利率波動小 辣媽「週三決勝」：長天期留意壓力

在關鍵的聯準會利率會議週正式展開之際，美國公債殖利率週一（10/27）波動不大，投資人普遍持觀望態度，等待本週三（10/29）FOMC 的利率決策結果。 根據 CME FedWatch Tool 顯示，市場幾乎全面預期聯準會將於週三會議降息1碼（0.25%），使聯邦基金利率區間由目前的4.00%–4.25%，調降至3.75%–4.00%。 這項預期主要來自於：上週公布的9月CPI核心年增放緩至3.9%，連續三個月溫和；通膨減緩為降息提供空間；經濟數據出現放緩跡象（製造業、零售數據不如預期）。 儘管如此，德意志銀行指出：「鮑爾可能不會在這次會議中釋出明確的降息前景，反而會更專注於資產負債表（縮表）政策與金融穩定。」

