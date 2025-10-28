台股高檔震盪 法人：緊盯這幾件大事 牽動指數後續走向
台股28日拉回修正，權王台積電（2330）休息，不過整體盤面來看，電子股依舊活潑，其中AI股仍是市場關注焦點，法人表示，盤勢雖量縮但市場樂觀心理加持，維持高檔震盪格局，而相關重要事件發展，將牽動後續盤勢漲跌表現。
市場對於Fed降息預期持續增強，也對美國重量科技股財報，以及即將登場的川習會看法轉趨樂觀，台股指數挑戰28,000點，惟受均線乖離持續擴大，漲多風險漸增影響追價動能。
川習會30日登場，美中貿易代表已於24日至27日於馬來西亞進行經貿磋商，為兩國元首會面鋪路，美財長貝森特表示雙方就農產品採購、TikTok、芬太尼、貿易、稀土及雙邊關係等廣泛討論，達成「非常成功」協議框架。中國將把稀土出口管制延後1年，承諾重新採購美國大豆，避免了加徵100%關稅的最壞狀況，具體內容則等待兩國元首的確認。
美國重量級科技股財報公布進入密集高峰期，七巨頭當中有五家都集中在10月底最後，包括29日的META、Alphabet、微軟，30日的蘋果、亞馬遜，11月之後陸續還有11月4日AMD、11月5日高通、ARM，以及11月19日輝達等重點公司，相關財報表現及對後續營運展望將牽動台股供應鏈表現。
