上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

台股高檔震盪 法人：緊盯這幾件大事 牽動指數後續走向

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台股28日拉回修正，權王台積電（2330）休息，不過整體盤面來看，電子股依舊活潑，其中AI股仍是市場關注焦點，法人表示，盤勢雖量縮但市場樂觀心理加持，維持高檔震盪格局，而相關重要事件發展，將牽動後續盤勢漲跌表現。

市場對於Fed降息預期持續增強，也對美國重量科技股財報，以及即將登場的川習會看法轉趨樂觀，台股指數挑戰28,000點，惟受均線乖離持續擴大，漲多風險漸增影響追價動能。

川習會30日登場，美中貿易代表已於24日至27日於馬來西亞進行經貿磋商，為兩國元首會面鋪路，美財長貝森特表示雙方就農產品採購、TikTok、芬太尼、貿易、稀土及雙邊關係等廣泛討論，達成「非常成功」協議框架。中國將把稀土出口管制延後1年，承諾重新採購美國大豆，避免了加徵100%關稅的最壞狀況，具體內容則等待兩國元首的確認。

美國重量級科技股財報公布進入密集高峰期，七巨頭當中有五家都集中在10月底最後，包括29日的META、Alphabet、微軟，30日的蘋果、亞馬遜，11月之後陸續還有11月4日AMD、11月5日高通、ARM，以及11月19日輝達等重點公司，相關財報表現及對後續營運展望將牽動台股供應鏈表現。

台積電休息、中小接棒！直雲「多頭趨勢」：散熱需求強勁、看好奇鋐

台積電沒漲，但是其他股票漲不停！這就是多頭。 今天台積電沒有什麼表現，不過其他股票都表現很好，是大家最喜歡的盤，今天好多股票都好棒。 昨天的美股繼續大漲，雖然今天台股開盤被日股影響下跌，不過馬上就回魂，繼續變漲的！那就是因為多頭關係。 今天最兇的是我們的散熱股奇鋐，雖然前陣子盤整但也沒有幾天就突破，本來AI伺服器就是要很強的散熱，那買奇鋐是非常地合理。 我們其他股票這陣子也都表現還不錯，原相其實離我發文價位也是小賠1%不需要過度放大，我還是非常地看好原相。

台指期拉回整理 下跌217點 仍穩站28,000點整數關卡

台指期28日拉回整理，開盤以28,233點開出，盤中震盪走跌，終場收在28,002點，下跌217點，跌幅0.77%，守穩...

台股漲勢休息 下跌44點、收27,949點 台積電下跌5元收1,475元

台股28日休息，早盤以28,041點開出後，終場收在27,949點，下跌44點，跌幅0.16%，成交量達5330億元，櫃...

台股開高震盪 一度失守2萬8千點

美中關係緩和激勵美股四大指數27日全面收高，台股今天開盤上漲47.38點，但AI股拉回，以及金融股疲弱影響，盤中漲勢收斂...

市場觀望氛圍濃...美債殖利率波動小 辣媽「週三決勝」：長天期留意壓力

在關鍵的聯準會利率會議週正式展開之際，美國公債殖利率週一（10/27）波動不大，投資人普遍持觀望態度，等待本週三（10/29）FOMC 的利率決策結果。 根據 CME FedWatch Tool 顯示，市場幾乎全面預期聯準會將於週三會議降息1碼（0.25%），使聯邦基金利率區間由目前的4.00%–4.25%，調降至3.75%–4.00%。 這項預期主要來自於：上週公布的9月CPI核心年增放緩至3.9%，連續三個月溫和；通膨減緩為降息提供空間；經濟數據出現放緩跡象（製造業、零售數據不如預期）。 儘管如此，德意志銀行指出：「鮑爾可能不會在這次會議中釋出明確的降息前景，反而會更專注於資產負債表（縮表）政策與金融穩定。」

市場預期美中即將達成貿易協議 台股28000點關卡多空交戰

美中雙方已擬定貿易協議框架，暫時排除衝突進一步升級的風險，市場對美中即將達成貿易協議的憧憬，明顯激勵市場氣氛轉佳，避險需...

