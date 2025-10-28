台積電休息、中小接棒！直雲「多頭趨勢」：散熱需求強勁、看好奇鋐
台積電沒漲，但是其他股票漲不停！這就是多頭。
今天台積電沒有什麼表現，不過其他股票都表現很好，是大家最喜歡的盤，今天好多股票都好棒。
昨天的美股繼續大漲，雖然今天台股開盤被日股影響下跌，不過馬上就回魂，繼續變漲的！那就是因為多頭關係。
今天最兇的是我們的散熱股奇鋐，雖然前陣子盤整但也沒有幾天就突破，本來AI伺服器就是要很強的散熱，那買奇鋐是非常地合理。
我們其他股票這陣子也都表現還不錯，原相其實離我發文價位也是小賠1%不需要過度放大，我還是非常地看好原相。
六虎將是台達電、鴻海、奇鋐、原相、緯創、廣達，不會突然消失也不會變出來，買賣都會發文，繼續上漲吧。
