台積電力守平盤之上 台股狹幅震盪 震盪中醞釀新一波攻勢

美股四大指數27日均收紅，又以費半指數上漲2.7%最強勢。不過台股周二並未延續漲勢，出現漲多回檔，台積電（2330）盤中最高上漲10元至1,490元，最低力守平盤1,480元。加權指數盤中最高上漲94點至28,087點，最低下跌64點至27,929點，呈現狹幅震盪。

永豐期貨分析，昨日台股受到中美關係緩和激勵，盤中多頭情緒明顯升溫，加權指數強勢突破兩萬八大關，買盤在早盤集中火力於權值電子與AI概念族群，使得整體市場氣氛轉趨樂觀。

然而尾盤最終未能穩守兩萬八，成交量仍維持高檔，顯示主力資金並未完全撤出，而是在高檔進行調節與試探。從近幾個交易日可觀察到，主力在創高過程中習慣於尾盤壓低指數，這種動作除了解套與風險控管需求外，更可能是刻意製造短線震盪，測試市場追價與接盤意願。

尤其近期融資餘額急速增加，市場散戶追多情緒升溫，主力在高位反手壓盤不僅可洗掉短線浮動籌碼，同時也能誘發部分空方進場，為後續多頭行情累積能量。這樣的「尾盤騙空」手法過去在多頭格局中多次出現，往往成為中期攻勢的前奏而非結束訊號。

永豐期貨指出，從技術面來看，大盤仍維持高檔震盪格局，短期可觀察是否能重回兩萬八並站穩，只要量能未明顯萎縮、台積電能守穩1,450元上方，多頭結構並未被破壞。展望後市，中美關係緩和持續有助於資金回流亞洲市場，台股在短線震盪後仍有機會再挑戰前高。