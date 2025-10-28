台積電力守平盤之上 台股狹幅震盪 震盪中醞釀新一波攻勢

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數27日均收紅，又以費半指數上漲2.7%最強勢。不過台股周二並未延續漲勢，出現漲多回檔，台積電（2330）盤中最高上漲10元至1,490元，最低力守平盤1,480元。加權指數盤中最高上漲94點至28,087點，最低下跌64點至27,929點，呈現狹幅震盪。

永豐期貨分析，昨日台股受到中美關係緩和激勵，盤中多頭情緒明顯升溫，加權指數強勢突破兩萬八大關，買盤在早盤集中火力於權值電子與AI概念族群，使得整體市場氣氛轉趨樂觀。

然而尾盤最終未能穩守兩萬八，成交量仍維持高檔，顯示主力資金並未完全撤出，而是在高檔進行調節與試探。從近幾個交易日可觀察到，主力在創高過程中習慣於尾盤壓低指數，這種動作除了解套與風險控管需求外，更可能是刻意製造短線震盪，測試市場追價與接盤意願。

尤其近期融資餘額急速增加，市場散戶追多情緒升溫，主力在高位反手壓盤不僅可洗掉短線浮動籌碼，同時也能誘發部分空方進場，為後續多頭行情累積能量。這樣的「尾盤騙空」手法過去在多頭格局中多次出現，往往成為中期攻勢的前奏而非結束訊號。

永豐期貨指出，從技術面來看，大盤仍維持高檔震盪格局，短期可觀察是否能重回兩萬八並站穩，只要量能未明顯萎縮、台積電能守穩1,450元上方，多頭結構並未被破壞。展望後市，中美關係緩和持續有助於資金回流亞洲市場，台股在短線震盪後仍有機會再挑戰前高。

台積電休息、中小接棒！直雲「多頭趨勢」：散熱需求強勁、看好奇鋐

台積電沒漲，但是其他股票漲不停！這就是多頭。 今天台積電沒有什麼表現，不過其他股票都表現很好，是大家最喜歡的盤，今天好多股票都好棒。 昨天的美股繼續大漲，雖然今天台股開盤被日股影響下跌，不過馬上就回魂，繼續變漲的！那就是因為多頭關係。 今天最兇的是我們的散熱股奇鋐，雖然前陣子盤整但也沒有幾天就突破，本來AI伺服器就是要很強的散熱，那買奇鋐是非常地合理。 我們其他股票這陣子也都表現還不錯，原相其實離我發文價位也是小賠1%不需要過度放大，我還是非常地看好原相。

市場觀望氛圍濃...美債殖利率波動小 辣媽「週三決勝」：長天期留意壓力

在關鍵的聯準會利率會議週正式展開之際，美國公債殖利率週一（10/27）波動不大，投資人普遍持觀望態度，等待本週三（10/29）FOMC 的利率決策結果。 根據 CME FedWatch Tool 顯示，市場幾乎全面預期聯準會將於週三會議降息1碼（0.25%），使聯邦基金利率區間由目前的4.00%–4.25%，調降至3.75%–4.00%。 這項預期主要來自於：上週公布的9月CPI核心年增放緩至3.9%，連續三個月溫和；通膨減緩為降息提供空間；經濟數據出現放緩跡象（製造業、零售數據不如預期）。 儘管如此，德意志銀行指出：「鮑爾可能不會在這次會議中釋出明確的降息前景，反而會更專注於資產負債表（縮表）政策與金融穩定。」

台股開高震盪 一度失守2萬8千點

美中關係緩和激勵美股四大指數27日全面收高，台股今天開盤上漲47.38點，但AI股拉回，以及金融股疲弱影響，盤中漲勢收斂...

市場預期美中即將達成貿易協議 台股28000點關卡多空交戰

美中雙方已擬定貿易協議框架，暫時排除衝突進一步升級的風險，市場對美中即將達成貿易協議的憧憬，明顯激勵市場氣氛轉佳，避險需...

台股早盤平盤震盪 挑戰28,000點大關 台積電平盤開出

台股28日開盤指數上漲48點，開盤指數為28,041.01點；後續多頭力道不足，盤中9點10分翻黑，下跌約40點。台積電...

11月拉漲行情！專家點名宏全、祥碩、微星「慣性上漲」：低位階迎補漲潮

台股近期資金狂熱，隨著AI伺服器需求依舊火熱、電子元件相關個股，終於也紛紛受惠，股價出現強攻！ 台積電今日股價更一度來到1500元，指數最高來到27969.05點，距離28000點僅差31點。 不過當一堆股票都漲上天時，投資人更關心的是，一堆股票在外太空，不敢進場，還有哪些基期相對低沒漲的股票？

