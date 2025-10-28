市場觀望氛圍濃...美債殖利率波動小 辣媽「週三決勝」：長天期留意壓力

殖利率變動不大 市場關注本週聯準會決策

在關鍵的聯準會利率會議週正式展開之際，美國公債殖利率週一（10/27）波動不大，投資人普遍持觀望態度，等待本週三（10/29）FOMC的利率決策結果。

市場高度預期：本週聯準會將降息1碼

根據 CME FedWatch Tool 顯示，市場幾乎全面預期聯準會將於週三會議降息1碼（0.25%），使聯邦基金利率區間由目前的4.00%–4.25%，調降至3.75%–4.00%。

這項預期主要來自於：上週公布的9月CPI核心年增放緩至3.9%，連續三個月溫和；通膨減緩為降息提供空間；經濟數據出現放緩跡象（製造業、零售數據不如預期）。

儘管如此，德意志銀行指出：「鮑爾可能不會在這次會議中釋出明確的降息前景，反而會更專注於資產負債表（縮表）政策與金融穩定」。

川普將與習近平會談 市場觀望美中貿易局勢

根據美國財政部長 Scott Bessent 的說法，前總統川普目前正訪問亞洲，預計於 週四（10月30日）在韓國與中國國家主席習近平會面，嘗試重啟美中貿易對話。

市場對於美中關係的期待增溫；若會談進展順利，風險性資產(像是股票)可能上漲、債券需求可能減弱；若談判破裂，則美債作為避險資產將再次受到青睞。

本週三聯準會決策為關鍵觀察點；CPI雖溫和，但殖利率短線未續跌，反映市場仍審慎看待降息幅度與時點；債券投資人仍須留意殖利率空間是否已經有限，是否轉而觀察總體經濟與財政赤字對長天期債券的潛在壓力。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。