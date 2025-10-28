快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

印股重拾上漲動能 可分批布局印度基金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

印度股市近期反彈強勁，顯示短期多頭趨勢延續。法人指出，隨著印度央行啟動降息，銀行類股漲勢凌厲，領先大盤表現；相較之下，中小型股則相對疲弱，顯示資金偏好集中於大型藍籌股，市場呈現分化格局。整體而言，印度股市維持中性偏多的看法，建議投資人可採分批布局方式，進場投資印度基金。

瀚亞投信表示，印度股市具備五項利多因素，有望支撐多頭格局持續。包括：基本面優於市場共識，企業獲利有望上修；市場預期印度央行本季將再度降息；GST減稅後，預期將有更多刺激措施陸續推出；美國下調對印度課徵的關稅；外資（FPI）持股部位目前處於歷史低點，資金回流可望進一步推升股市。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度自2024年下半年以來經濟成長放緩，加上相對估值偏高及國際關稅議題所引發的波動，皆為主要修正因素。然而，隨著消費旺季展現強勁動能，加上中長期基本面持續穩健向上，在估值已獲得修正的情況下，印度股市未來幾個月有望重拾動能，表現可期。

統計至9月底，瀚亞印度基金投資組合中，仍以印度大型股為主要配置，持股比重達70%；中小型股則占約25%。在產業分布方面，以景氣循環性消費類股為主，持股比重達36%，而金融、工業及科技類股的持股比重皆超過10%。

基本面

延伸閱讀

台灣紅茶再次驚艷國際 榮獲英國大賽至尊大獎

東盟峰會莫迪「放鴿子」：害怕與特朗普握手言歡？

萬年清布局印度再報捷

外資上周賣超台股15.5億美元 新興亞股失血 僅加碼泰國、印尼

相關新聞

市場觀望氛圍濃...美債殖利率波動小 辣媽「週三決勝」：長天期留意壓力

在關鍵的聯準會利率會議週正式展開之際，美國公債殖利率週一（10/27）波動不大，投資人普遍持觀望態度，等待本週三（10/29）FOMC 的利率決策結果。 根據 CME FedWatch Tool 顯示，市場幾乎全面預期聯準會將於週三會議降息1碼（0.25%），使聯邦基金利率區間由目前的4.00%–4.25%，調降至3.75%–4.00%。 這項預期主要來自於：上週公布的9月CPI核心年增放緩至3.9%，連續三個月溫和；通膨減緩為降息提供空間；經濟數據出現放緩跡象（製造業、零售數據不如預期）。 儘管如此，德意志銀行指出：「鮑爾可能不會在這次會議中釋出明確的降息前景，反而會更專注於資產負債表（縮表）政策與金融穩定。」

市場預期美中即將達成貿易協議 台股28000點關卡多空交戰

美中雙方已擬定貿易協議框架，暫時排除衝突進一步升級的風險，市場對美中即將達成貿易協議的憧憬，明顯激勵市場氣氛轉佳，避險需...

台股早盤平盤震盪 挑戰28,000點大關 台積電平盤開出

台股28日開盤指數上漲48點，開盤指數為28,041.01點；後續多頭力道不足，盤中9點10分翻黑，下跌約40點。台積電...

11月拉漲行情！專家點名宏全、祥碩、微星「慣性上漲」：低位階迎補漲潮

台股近期資金狂熱，隨著AI伺服器需求依舊火熱、電子元件相關個股，終於也紛紛受惠，股價出現強攻！ 台積電今日股價更一度來到1500元，指數最高來到27969.05點，距離28000點僅差31點。 不過當一堆股票都漲上天時，投資人更關心的是，一堆股票在外太空，不敢進場，還有哪些基期相對低沒漲的股票？

台股外資狂買 閃見28K…法人：短線估一路創高

美股三大指數上周五（24日）勁揚，加上美中緊張關係降溫，外資昨（27）日大買台股326億元，帶動加權指數跳空開高，盤中一...

就市論勢／伺服器供應鏈 盤面熱點

進入10月下旬，市場持續聚焦於美國經濟放緩與聯準會貨幣政策轉向的時點。近期美CPI與PPI年增率持續下滑，市場對於12月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。