市場預期美中即將達成貿易協議 台股28000點關卡多空交戰

美中雙方已擬定貿易協議框架，暫時排除衝突進一步升級的風險，市場對美中即將達成貿易協議的憧憬，明顯激勵市場氣氛轉佳，避險需求減弱，美股四大指數齊創新高。台股早盤盤堅整理，小漲80點開出，28000點關卡前震盪，台積電平盤震盪，市場多空交戰。

匯市方面，新台幣延續升值，新台幣升值8.4分，升破30.7元，匯銀人士分析，外資持續看多台股，匯入金額漸增，短線新台幣欲小不易。

國際情勢方面，美國能源部宣布與超微（AMD）合作打造兩台總投資達10億美元的超級電腦、高通宣布將推出全新AI200與AI250機架伺服器系列，挑戰由輝達與AMD主導的人工智慧運算領域，帶動費半成分股普遍走揚，美四大指數皆收紅。

美股道瓊指數上漲337點，收47544點。NASDAQ指數上漲432點，收23637點。S&P 500指數上漲83點，收6875點。費城半導體指數上漲191點，收7167點。

法人表示，台股多頭情緒仍在，加權指數突破28000大關，買盤早盤集中火力於權值電子與AI概念族群，不過，短線仍需注意獲利了結賣壓，此外，以過往的經驗來看，川習會進度看似順利，但以川普的外交手法來看，仍有變數，需小心互動上的意外造成股市動盪。

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹分析，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息循環開啟、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。尤其AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。