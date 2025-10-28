快訊

掌摑藍委2009年有前科 邱議瑩打羅智強巴掌判決出爐

MLB／3屆塞揚薛則被大谷翔平擊出陽春砲！再一支平道奇隊史

台股早盤平盤震盪 挑戰28,000點大關 台積電平盤開出

市場預期美中即將達成貿易協議 台股28000點關卡多空交戰

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股開盤再次站上28000點，關前多空交戰。圖/本報資料照片
台股開盤再次站上28000點，關前多空交戰。圖/本報資料照片

美中雙方已擬定貿易協議框架，暫時排除衝突進一步升級的風險，市場對美中即將達成貿易協議的憧憬，明顯激勵市場氣氛轉佳，避險需求減弱，美股四大指數齊創新高。台股早盤盤堅整理，小漲80點開出，28000點關卡前震盪，台積電平盤震盪，市場多空交戰。

匯市方面，新台幣延續升值，新台幣升值8.4分，升破30.7元，匯銀人士分析，外資持續看多台股，匯入金額漸增，短線新台幣欲小不易。

國際情勢方面，美國能源部宣布與超微（AMD）合作打造兩台總投資達10億美元的超級電腦、高通宣布將推出全新AI200與AI250機架伺服器系列，挑戰由輝達與AMD主導的人工智慧運算領域，帶動費半成分股普遍走揚，美四大指數皆收紅。

美股道瓊指數上漲337點，收47544點。NASDAQ指數上漲432點，收23637點。S&P 500指數上漲83點，收6875點。費城半導體指數上漲191點，收7167點。

法人表示，台股多頭情緒仍在，加權指數突破28000大關，買盤早盤集中火力於權值電子與AI概念族群，不過，短線仍需注意獲利了結賣壓，此外，以過往的經驗來看，川習會進度看似順利，但以川普的外交手法來看，仍有變數，需小心互動上的意外造成股市動盪。

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹分析，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息循環開啟、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。尤其AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

新台幣 AI

延伸閱讀

台股早盤平盤震盪 挑戰28,000點大關 台積電平盤開出

台股上2萬8⋯國民財富平均增74萬元？網嘆：沒台積電沒感覺

台股外資狂買 閃見28K…法人：短線估一路創高

外資上周賣超台股15.5億美元 新興亞股失血 僅加碼泰國、印尼

相關新聞

11月拉漲行情！專家點名宏全、祥碩、微星「慣性上漲」：低位階迎補漲潮

台股近期資金狂熱，隨著AI伺服器需求依舊火熱、電子元件相關個股，終於也紛紛受惠，股價出現強攻！ 台積電今日股價更一度來到1500元，指數最高來到27969.05點，距離28000點僅差31點。 不過當一堆股票都漲上天時，投資人更關心的是，一堆股票在外太空，不敢進場，還有哪些基期相對低沒漲的股票？

台股外資狂買 閃見28K…法人：短線估一路創高

美股三大指數上周五（24日）勁揚，加上美中緊張關係降溫，外資昨（27）日大買台股326億元，帶動加權指數跳空開高，盤中一...

台股早盤平盤震盪 挑戰28,000點大關 台積電平盤開出

台股28日開盤指數上漲48點，開盤指數為28,041.01點；後續多頭力道不足，盤中9點10分翻黑，下跌約40點。台積電...

PCB鏈升級 五台廠躍贏家

隨載板尺寸不斷放大、多層數趨勢，以及M9高速傳輸材料的準備上線，法人表示，高速傳輸帶來PCB供應鏈的升級大浪潮。看好銅箔...

市場預期美中即將達成貿易協議 台股28000點關卡多空交戰

美中雙方已擬定貿易協議框架，暫時排除衝突進一步升級的風險，市場對美中即將達成貿易協議的憧憬，明顯激勵市場氣氛轉佳，避險需...

就市論勢／伺服器供應鏈 盤面熱點

進入10月下旬，市場持續聚焦於美國經濟放緩與聯準會貨幣政策轉向的時點。近期美CPI與PPI年增率持續下滑，市場對於12月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。