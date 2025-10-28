台股早盤平盤震盪 挑戰28,000點大關 台積電平盤開出

快訊

掌摑藍委2009年有前科 邱議瑩打羅智強巴掌判決出爐

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股28日開盤指數上漲48點，開盤指數為28,041.01點；後續多頭力道不足，盤中9點10分翻黑，下跌約40點。台積電（2330）開盤價1,480元平盤開出。

統一投顧表示，隨著市場對美中貿易協議的樂觀情緒升溫，黃金跌破每盎司 4000 美元，降低對黃金避險需求。本週焦點轉向Fed利率決策及重量級科技財報。高通宣布將推出新AI加速器晶片AI200和AI250，進軍AI資料中心市場，在眾多科技大廠陸續展開整合型AI主權計畫，顯示AI產業成長趨勢明確。在資金行情推動下，週一美股四大指數齊揚，費半再創高，台積電ADR上漲1.12%。

台股後市分析如下：第一、鴻海（2317）宣布不超過420億元金額內，採購AI算力雲端業務營業用資訊設備，以建置AI算力集群暨超算中心，預算執行期間從今年12月起至2026年底，第一階段預計買1萬顆GB300模組，後續還有第二期執行計畫。現在許多AI算力中心設計架構適合用於訓練，而鴻海亞灣超算將專注提供推論應用。 AI大模型競賽白熱化，算力爭奪已從「量」的比拼轉向「質」的深耕。

第二、隨AI推動記憶體原廠將資源轉向高毛利的HBM、DDR5、QLC NAND 領域，壓縮 DDR4、SLC NAND 等產能，造成記憶體結構性缺貨，帶動全球記憶體市場進入大好榮景，先前繼 SanDisk、美光 陸續宣布調漲報價後，三星、SK 海力士也跟漲，掀開大漲價時代，業界普遍預估，記憶體至少會漲至明年上半年，週一記憶體族群齊揚。AI 資料中心持續佈建下，相關記憶體需求只增不減，有助台廠記憶體供應鏈獲利大進補。不過美光週一開高走低，記憶體族群需留意當沖風險。

第三、技術面來看，週一台股在資金行情帶動下，強勢跳空走揚，最後一盤因台積電壓抑指數，2萬8千點得而復失，目前技術指標KD高檔鈍化、RSI與MACD延續多方動能，顯示市場情緒偏熱。自9月以來，台股慣性10日均線為短線支撐，後續觀察大型權值股續航力及外資空單變化，視為影響指數關鍵指標。

OTC指數站上所有均線之上，不過昨日下跌家數高於上漲家數，凸顯資金聚焦權值股。時序進入Q3季報，營收績優股搭配題材效應，仍將受投資人青睞。第四、盤面資金聚焦記憶體、被動元件、AI伺服器、電源供應器、部分PCB等族群，包括群聯（8299）、威剛（3260）、國巨（2327）、廣達（2382）、光寶科（2301）等表現強勢。

