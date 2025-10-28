11月拉漲行情！專家點名宏全、祥碩、微星「慣性上漲」：低位階迎補漲潮

＊原文時間10月21日。

【文．玩股華安】

台股近期資金狂熱，隨著AI伺服器需求依舊火熱、電子元件相關個股，終於也紛紛受惠，股價出現強攻！台積電今日股價更一度來到1500元，指數最高來到27969.05點，距離28000點僅差31點。

不過當一堆股票都漲上天時，投資人更關心的是，一堆股票在外太空，不敢進場，還有哪些基期相對低沒漲的股票？

根據過去十年統計，有些個股在11 月份特別容易出現波段起漲。今天也幫大家找出來目前本益比較低，公司獲利佳的「十一月易漲」股，給投資人三檔個股名單參考！

一、宏全（9939）內需消費龍頭 防禦股中的穩健上攻者

宏全（9939）公司是台灣最大飲料與食品包材製造商，客戶涵蓋統一、可口可樂及多家國內外品牌，也一直是長期投資人偏好的定存型標的。

回顧股價走勢，自2023年11月起一路飆漲至2024年5月初，六個月內漲幅超過70%，隨後開始震盪並進入緩步修正階段。儘管股價回檔，但股東人數仍持續上升。

值得注意的是，過去十年中有六次波段低點都落在10月底至11月之間。

即便今年EPS可能略低於去年，從本益比角度來看仍屬相對低檔。

此外，今年食品股相關個股中，卜蜂（1215）取代宏全成為飆股，但若比較兩者的獲利能力，宏全與卜蜂之間有望出現比價效應，使宏全股價具支撐力，值得投資人關注。

二、祥碩（5269）高速傳輸核心 AI伺服器帶動再起

在 AI 晶片競賽的熱潮中，AMD 與 OpenAI 達成合作協議，而長年與 AMD 維持緊密代工合作的 祥碩（5269），自然有望成為受惠者之一。

作為 高速傳輸晶片設計的領導廠商，祥碩的產品早已滲透至高階 PC 與 AI 伺服器系統，是當前 AI 硬體傳輸鏈中不可或缺的角色。

長期穩健的獲利能力與驚人的十一月慣性上漲紀錄，過去十年中有九次在十一月上漲，且平均漲幅超過 12%，幾乎每到年底都有資金進場布局。

在基本面表現上，祥碩今年上半年每股盈餘達 31.41 元，即使第二季面臨新台幣強升的挑戰，營益率依舊高達 36.47%。

到了第三季，公司營收出現明顯跳升，主要是因為將併購的日本 Techpoint 公司 納入合併報表，約有 10%～15% 的營收來自併購效應。

若剔除這部分貢獻，祥碩的本業成長其實相對平穩，並未出現爆發式的躍進。

不過，這場併購帶來的戰略意義遠大於短期數字，它讓祥碩正式跨入車用與安防晶片領域，為未來營運開啟了新的成長曲線。

若十一月再度出現電子族群的年底行情，這檔股票有望率先轉強，重現過往十一月的慣性上漲走勢。

三、微星（2377）──AI PC題材加持 歷史十一月上漲慣性強

電競市場正進入新一輪變革。過去一年，AI 不再只是運算輔助工具，而是被直接導入遊戲設計核心。

日本遊戲大廠如 卡普空、SEGA、Cygames、COLOPL 等，都在積極布局生成式 AI。

卡普空將 Google Gemini 與 Imagen 2 用於《魔物獵人荒野》的美術概念設計；SEGA 則導入「本地端 AI」系統，用來過濾線上遊戲中的不當言論；Cygames 運用 AI 分析玩家社群數據，而 COLOPL 推出的《神魔獵人月讀》更讓玩家與 AI 共同創作插圖。

隨著AI 持續導入遊戲，應用範圍有望擴大，也將帶動整個電競生態鏈的硬體需求復甦。

作為全球知名電競與主機板品牌廠，微星（2377）長期穩居高階玩家市場，卻因過去切入 AI 題材步伐偏慢而遭降評。

如今，隨著 AI PC 與 導入 AI的遊戲持續增加，微星有望維持過去十一月上漲率高的股價表現，回顧近十年股價表現，微星只有 2016與 2019年在十一月出現回檔；2016 年因前期漲多，2019 年雖短暫下跌，但 12 月與隔年 1 月即完全收復跌幅。

這也使 11 月成為微星股價的慣性轉強期。

在基本面上，AI PC、新 GPU 與電競筆電升級潮正推動公司營收回升。

雖然第三季營收表現未見好轉，但第四季進入換機旺季，營收有望回溫，且目前股價經過修正後，已來到近五年低檔區間，法人近期賣超趨緩，隨著遊戲開發導入 AI、電競市場重獲動能，微星的產品線將同步受益。

低檔潛伏 勝過追高

當市場熱錢湧向高位股時，真正的機會往往藏在「尚未被炒熱、但十一月容易漲」的族群中。

宏全屬於防守型價值股，祥碩受惠AI成長，而微星則因跌深加上遊戲持續導入AI，有望帶動未來硬體升級，這些基期相對低、具歷史慣性優勢的個股，反而有機會成為年底市場資金布局的個股。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：十一月易漲股！從食品到電競，宏全、祥碩、微星的十一月行情看點！