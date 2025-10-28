美股攻高台積電ADR上漲 投顧：助攻台股續強

美股4大指數收盤再創高，台積電ADR上漲1.12%，輝達股價勁揚2.81%，台股27日指數改寫盤中、收盤新高紀錄。投顧分析師指出，預料川習會可讓美中延續貿易停戰，再加上美國科技巨頭財報在即，美股墊高，助攻台股續強。

市場對於美中兩國貿易的擔憂有所緩解，且投資人正觀望大型科技公司本週稍晚要發布的財報，華爾街股市今天漲勢強勁，4大指數收盤皆再創新高。道瓊工業指數上揚337.47點或0.71%；標準普爾500指數攀漲83.47點或1.23%；那斯達克指數勁揚432.59點或1.86%；費城半導體指數揚升191.04點或2.74%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.12%，收298.25美元；輝達股價勁揚2.81%。高通（Qualcomm）宣布推出新的AI晶片，股價大漲11%。特斯拉股價漲約4%。

台積電27日股價盤中追平1500元天價，尾盤股價下拉，終場上漲30元，收1480元；台股27日盤中大漲攻上28196.33點，終場雖然仍勁揚461.37點，收27993.63點，未能成功守住28000點大關，指數改寫盤中與收盤新高紀錄。

美中元首30日將在韓國會晤，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日說明，已在吉隆坡第5輪貿易談判中為川習會設定「框架」，關稅、稀土、大豆與TikTok等共識將由兩國元首確認。

川習會是否會如美中吉隆坡談判，美國不對中國加徵100%關稅、中方檢討稀土出口核准管制並延後一年施行，以及中國國家主席習近平是否回應美國總統川普的全球和平計畫等議題都是重點。

投顧分析師指出，預料川習會可望達成一項「繼續貿易停戰」的框架性協議，再加上本週美股將迎來多家科技巨頭財報（Microsoft、Alphabet、Meta、Amazon、Apple），以及市場期待FOMC將會降息與停止縮表，在避險情緒降溫下，美股主要指數開高後持續墊高，主要指數均創歷史新高。

投顧指出，台股27日跳空開高，隨著大型電子權值股領漲，加上電子類股占大盤的成交金額比重維持在75%，台股指數再創歷史新紀錄，美股創高，助攻台股續強。