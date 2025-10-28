台股外資狂買 閃見28K…法人：短線估一路創高

美股三大指數上周五（24日）勁揚，加上美中緊張關係降溫，外資昨（27）日大買台股326億元，帶動加權指數跳空開高，盤中一度勁揚664點至28,196點，首度飛越28,000點大關，終場大漲461點，收27,993點，雖然收盤沒站穩28,000點，盤中與收盤點位仍雙寫新猷。

展望後市，法人指出，技術面多頭，價量配合得宜，行情欲小不易。

加權指數昨日創下歷史新高紀錄之餘，其他包括上市市值90.6兆元、上市櫃市值合計97.6兆元，蓄勢叩關百兆元；電子指數收1,672.66點、市值68.5兆元；半導體指數收864.32點、市值45.8兆元；台指期盤中28,291點、收28,225點等，均紛紛改寫新猷。

其中，台指期領先現貨市場站上28,000點，並出現231點的正價差，以期貨「價格發現」的功能來看，台新投顧副總經理黃文清認為，這透露台股近期不但將站穩28,000點大關，還將一路創高走揚。

台積電（2330）昨日上漲30元，收1,480元，貢獻大盤點數243點；盤面以AI權值股、記憶體、被動元件、PCB、矽光子等表現較佳。不過，上市19大類股跌多漲少。黃文清分析，這顯示資金仍集中在電子族群。

千金股漲多跌少，維持24千金不變，以精測漲7.8%最強勢，健策下跌2.9%最弱。另有四檔900元以上的準千金，包括雙鴻、群聯、智邦，以及亞德客-KY。

三大法人昨日買超511.6億元。其中外資買超326.3億元，賣轉買；投信賣超30.4億元，連二賣，累計賣超87.5億元；自營商買超215.6億元，是今年來最大買超，賣轉買。