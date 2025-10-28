快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

台股外資狂買 閃見28K…法人：短線估一路創高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股三大指數上周五（24日）勁揚，加上美中緊張關係降溫，外資昨（27）日大買台股326億元，帶動加權指數跳空開高，盤中一度勁揚664點至28,196點，首度飛越28,000點大關，終場大漲461點，收27,993點，雖然收盤沒站穩28,000點，盤中與收盤點位仍雙寫新猷。

展望後市，法人指出，技術面多頭，價量配合得宜，行情欲小不易。

加權指數昨日創下歷史新高紀錄之餘，其他包括上市市值90.6兆元、上市櫃市值合計97.6兆元，蓄勢叩關百兆元；電子指數收1,672.66點、市值68.5兆元；半導體指數收864.32點、市值45.8兆元；台指期盤中28,291點、收28,225點等，均紛紛改寫新猷。

其中，台指期領先現貨市場站上28,000點，並出現231點的正價差，以期貨「價格發現」的功能來看，台新投顧副總經理黃文清認為，這透露台股近期不但將站穩28,000點大關，還將一路創高走揚。

台積電（2330）昨日上漲30元，收1,480元，貢獻大盤點數243點；盤面以AI權值股、記憶體、被動元件、PCB、矽光子等表現較佳。不過，上市19大類股跌多漲少。黃文清分析，這顯示資金仍集中在電子族群。

千金股漲多跌少，維持24千金不變，以精測漲7.8%最強勢，健策下跌2.9%最弱。另有四檔900元以上的準千金，包括雙鴻、群聯、智邦，以及亞德客-KY。

三大法人昨日買超511.6億元。其中外資買超326.3億元，賣轉買；投信賣超30.4億元，連二賣，累計賣超87.5億元；自營商買超215.6億元，是今年來最大買超，賣轉買。

台指期 台股

延伸閱讀

台股多頭行情延續！35萬投資人擁抱主動式ETF這檔最受歡迎

台股創高 上市櫃公司總市值97.39兆、直逼百兆大關

台股這一波行情不只是補漲！郭哲榮：是全新的多頭開始

台股衝上28,000點 法人：多頭行情小不易但要小心這個跡象

相關新聞

台股外資狂買 閃見28K…法人：短線估一路創高

美股三大指數上周五（24日）勁揚，加上美中緊張關係降溫，外資昨（27）日大買台股326億元，帶動加權指數跳空開高，盤中一...

就市論勢／伺服器供應鏈 盤面熱點

進入10月下旬，市場持續聚焦於美國經濟放緩與聯準會貨幣政策轉向的時點。近期美CPI與PPI年增率持續下滑，市場對於12月...

記憶體火熱！大摩上調五檔台股目標價 最看好這檔、一個半月調高四次

記憶體熱度居高不下，摩根士丹利證券（大摩）本月再度釋出報告指出，網通需求可望延長DDR4的生命周期，支撐平均售價進一步上...

美台科技法說會邁高峰 法人點名看好9大族群

本周進入美台科技股的法說會高峰期，市場聚焦AI產業的持續成長力道，特別是四大CSP的資本支出，牽動供應鏈後市展望。法人分...

看對趨勢卻買錯標的？市場波動加大 資產配置更顯重要 這樣做省時省力

全球投資市場機會這麼多，AI科技、能源轉型、高息債券都想參與，但又怕抓錯時機慘遭套牢？市場上ETF超過上千檔，從美股、台...

台股創高 上市櫃公司總市值97.39兆、直逼百兆大關

美中貿易戰暫時降溫，台股今天盤中衝破28000點大關，最高觸及28196.33點；雖然台積電尾盤承壓，台股終場上漲461...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。