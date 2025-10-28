就市論勢／伺服器供應鏈 盤面熱點

盤勢分析

進入10月下旬，市場持續聚焦於美國經濟放緩與聯準會貨幣政策轉向的時點。近期美CPI與PPI年增率持續下滑，市場對於12月FOMC會議降息的預期升溫，帶動資金自9月中旬以來加速回流風險資產。政策面預期鬆動，加上AI需求鏈穩定成長，使得市場情緒自10月初低檔快速回溫。

同時，全球資金回流的速度加快，美元指數高檔震盪、長天期公債殖利率下滑，有助於風險資產估值修復。台股在半導體與AI概念股帶領下，站穩27,000大關，成交值連續多日維持高檔。

AI伺服器與算力需求持續擴張，帶動高階製程與供應鏈出貨成長。大型AI客戶的資本支出延伸至2025年第4季，伺服器ODM、散熱、模組、PCB與高速測試領域的能見度均已延伸至明年中。再加上蘋果新機拉貨效應，以及國際政策寬鬆預期同步推升市場風險偏好，形成多重利多的增量資金驅動力道。

此外，外資資金回流幅度擴大，集中於大型權值股與AI供應鏈領頭羊。成交金額穩定放大，台灣在先進封裝、半導體測試與光通訊元件的技術優勢，吸引中長期資金布局。短線雖有美股科技股財報干擾，但整體資金趨勢仍屬正向。

投資建議

趨勢主軸延續，AI概念股仍為盤面多頭主線，尤其是伺服器供應鏈、散熱模組、高階PCB、光通訊與先進封裝測試族群，受惠能見度與資本支出明確。資金面支撐強勁，市場資金回流速度超過預期，利率下行預期強化風險偏好，台股多頭格局有望延續至11月。需留意潛在干擾，美股財報季進入高峰，若大型科技股指引不如預期，可能短線壓抑漲勢；此外，美中科技禁令與地緣政治不確定性仍需關注。