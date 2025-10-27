記憶體火熱！大摩上調五檔台股目標價 最看好這檔、一個半月調高四次

記憶體熱度居高不下，摩根士丹利證券（大摩）本月再度釋出報告指出，網通需求可望延長DDR4的生命周期，支撐平均售價進一步上漲。大摩上調五家台廠目標價，即華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、愛普*（6531）、力積電（6770）。

華邦電仍為大摩首選個股，且目標價在一個半月之內四度上調，從30元升至38元、42元、50元、65元，翻了一倍有餘。華邦電獲利高於大摩預期，大摩預估華邦電9月毛利率可望達43%，第4季仍還會進一步提升。

另外，南亞科從110元升至130元，是DDR4短缺的主要受惠者；旺宏從29元升至40元，預期明年第2季開始生產 MLC 128Gb 晶粒，且受惠於任天堂新品；愛普*從435元升至475元，可望受惠於DDR3漲價；力積電從30元上調至35元，評級從「中立」上調到「優於大盤」，有望意外受惠於DDR4/DDR3景氣周期延長。

大摩指出，記憶體市場的復甦趨勢將持續。不過，市場目前忽略DDR4在資料中心中的重要性。目前多數網路交換器仍採用DDR4，包括輝達（NVIDIA）的Spectrum系列及NVLink架構。

整體而言，升級到DDR5 並非交換器廠商的優先重點，因為DRAM對網路交換器效能的影響有限。大摩估計，即使DDR4的價格翻倍，但在交換器物料清單（BOM）中的占比也僅約5%，預期供不應求的比例將接近大摩先前預估的區間上緣，即10-15%。

大摩認為，多層單元（MLC）儲存型快閃記憶體（NAND Flash）有望為傳統記憶體廠商帶來需求上行空間，例如旺宏等廠商可能在未來六個月內推出高密度 MLC NAND。由於主流廠商已退出這個市場，價格可能具吸引力。此外，任天堂Switch 2最近問世，推升傳統唯讀記憶體（ROM）的需求。