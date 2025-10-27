美台科技法說會邁高峰 法人點名看好9大族群

本周進入美台科技股的法說會高峰期，市場聚焦AI產業的持續成長力道，特別是四大CSP的資本支出，牽動供應鏈後市展望。法人分析，AI熱潮持續推動相關供應鏈股價漲幅居前，台積電（2330）先前的法說會已釋出樂觀看法，為AI產業的穩健成長定調。

台新投顧副總經理黃文清等法人指出，美股重點科技廠將於本周陸續公告上季財報並釋出本季展望。其中，美股法說會由Alphabet和微軟在10月28日盤後打頭陣，接著是亞馬遜、英特爾於29日盤後登場，Meta則在30日盤後舉行，壓軸為蘋果於31日盤後公布，預期CSP資本支出動向將成為市場關注的焦點。

台股方面，自10月28日至月底已公布召開法說會的個股高達41家，不乏近期市場具備題材的公司。記憶體大廠旺宏（2337）10月29日法說會，產業景氣轉折備受關注；被動元件龍頭國巨*（2327）、電源管理大廠台達電（2308）等指標公司在10月30日召開法說；聯發科（2454）10月31日亦將舉行法說，市場同步關注ASIC專案的最新進度。

在法說會前夕，市場已出現卡位買盤率先流入，以支持對法說結果的樂觀預期。法人看好，AI相關供應鏈將持續受惠。手機方面，雖然 iPhone 17銷售亮眼，但因消費性電子整體成長空間有限，相關個股建議採區間操作策略即可。

具體看好的族群與個股包括：

一、半導體：除了台積電外，設計服務的創意（3443）、封測廠日月光投控（3711）、京元電（2449）等。 二、載板：南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）等指標股。 三、散熱：台達電、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等。 四、伺服器組裝：廣達（2382）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）等。 五、記憶體：南亞科（2408）、群聯（8299）、力成（6239）、南茂（8150）、威剛（3260）等。 除了電子股之外，非電子族群的轉機題材也受到市場關注。塑化、紡織等族群因基期較低，且具有轉機題材，適合波段操作。此外，重電族群受惠於政策加持，可留意整理後轉強的切入點。法人看好的相關個股如下： 六、塑化：台塑化（6505）、南亞（1303）。 七、特用化學：新應材（4749）、台特化（4772）、三福化（4755）。 八、紡織製鞋：儒鴻（1476）、志強-KY（6768）、來億-KY（6890）。 九、重電：中興電（1513）、華城（1519）、士電（1503）。

總體來看，在美台科技巨頭法說會密集召開的背景下，市場資金卡位AI供應鏈，並同步關注基期較低且有轉機題材的傳產與政策受惠的重電族群，後市表現值得期待。