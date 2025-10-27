看對趨勢卻買錯標的？市場波動加大 資產配置更顯重要 這樣做省時省力

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
兆豐投信與保管銀行土地銀行合作，於10月27日至10月31日，募集「兆豐雙動能組合基金」，解決投資人的普遍痛點。圖為兆豐投信計量研究團隊。兆豐投信／提供
兆豐投信與保管銀行土地銀行合作，於10月27日至10月31日，募集「兆豐雙動能組合基金」，解決投資人的普遍痛點。圖為兆豐投信計量研究團隊。兆豐投信／提供

全球投資市場機會這麼多，AI科技、能源轉型、高息債券都想參與，但又怕抓錯時機慘遭套牢？市場上ETF超過上千檔，從美股、台股到新興市場，光是研究就讓人頭昏腦脹？投資人的心聲，兆豐投信聽到了。許多投資人都有共同的困擾──漲的時候不敢追，跌的時候不會躲，看對趨勢卻買錯標的。自己挑、自己配，不僅耗時費力，當市場風向一變，更是難以即時反應。

為了解決投資人的普遍痛點，兆豐投信與保管銀行土地銀行合作，於10月27日至10月31日，募集「兆豐雙動能組合基金」，提供一個省時省力的聰明解決方案。基金透過獨創的「雙動能策略」，做多元資產配置，涵蓋股票、債券，建立一個進可攻、退可守的投資組合，不必再為了該買股、買債或是另類資產而徹夜難眠。

兆豐投信指出，動能一解決「不知該進該退」的兩難，就像是投資的智慧羅盤，它會判斷市場該攻還是該守，並在多頭時找出最強勢的市場加碼，在空頭時轉入防禦性資產避險，解決面對市場波動時的猶豫不決。動能二讓投資人不必在「數千檔ETF」中大海撈針：不用再自己比數據、看報告。專業團隊會運用量化模型，從全球數千檔ETF中，精選出最具成長潛力與穩定性的優質標的。

兆豐投信指出，把專業的事，交給專業的團隊。這檔基金的設計初衷，就是讓投資人可以仰賴專業團隊的系統化操作，免去自行判斷的壓力與風險，輕鬆參與全球市場的成長機會。對於想長期投資，又不想每天盯盤的投資人而言，可說是聰明省心的選擇。提供了一個省時、省力且更科學的聰明選擇。

