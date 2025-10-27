台股創高 上市櫃公司總市值97.39兆、直逼百兆大關

快訊

中央社／ 台北27日電
根據台灣證券交易所統計，全體上市公司今天收盤總市值衝破90兆元大關，達到新台幣90兆4052億元，創下歷史新高，單日大增約1.47兆元。本報資料片
美中貿易戰暫時降溫，台股今天盤中衝破28000點大關，最高觸及28196.33點；雖然台積電尾盤承壓，台股終場上漲461.37點，收27993.63點，28000點得而復失，但仍創下盤中與收盤指數新高，上巿櫃巿值更逼近百兆元大關。

根據台灣證券交易所統計，全體上市公司今天收盤總市值衝破90兆元大關，達到新台幣90兆4052億元，創下歷史新高，單日大增約1.47兆元。

櫃買指數今天同步上漲1.99點，收在264.71點，漲幅0.76%。根據櫃買中心統計，上櫃公司最新總市值約為6兆9855億元，合計上市櫃公司總市值達到97.39兆元，創下歷史新高，直逼百兆元大關。

證交所總經理李愛玲日前表示，台灣資本市場近年表現亮眼，截至9月底，上市櫃公司總市值規模達90兆元，以國家別計算（包括上市與上櫃），排名全球股市市值第8大。

李愛玲進一步指出，台股市值攀高，上市半導體產業市值就占48%，突顯台灣科技供應鏈優勢。她認為，現在正是台灣資本市場把握契機、加速前進的關鍵時刻，希望能扶植更多護國群山。

金管會日前啟動亞洲創新籌資平台推動計畫，希望打造台灣成為「亞洲那斯達克（NASDAQ）」，鎖定半導體、人工智慧、AIoT技術、智慧製造、綠能環保、機器人、數位雲端、智慧交通、智慧健康、生技醫療、資安安控、次世代通訊、無人機及國防航太等前瞻新經濟產業，希望吸引更多國內外新創公司在台掛牌。

