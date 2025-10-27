外資買超326億元！買超力積電逾15萬張最多 但玉山金竟遭大賣逾11萬張

台股27日以27,993.63點收盤，上漲461.37點，三大法人僅投信賣超，外資則是買超326.39億元，統計外資買賣超個股發現，買超力積電（6770）15萬4,048張最多，同時也大買華邦電（2344）、旺宏（2337）、聯電（2303）及廣達（2382）等，但傳出將迎娶三商壽（2867）的玉山金（2884）卻是遭到外資大賣，單日賣超11萬1,900張， 高居外資賣超個股冠軍。

台股在連假過後，早盤以28,029.88點開出，一開盤就衝上28,000點，權王台積電（2330）以1,500元開出，追平歷史新高價， 終場收1,480元，上漲30元，影響大盤指數約249點；台達電（2308）盤中一度衝達1,075元， 創歷史新高，終場收1,070元，上漲60元，也是收盤新高， 影響大盤指數約52點。

鴻海（2317）開高後一度觸及249元，終場收246.5元，上漲7.5元， 影響大盤指數約34點；聯發科（2454）、廣達也大漲， 分別影響大盤指數逾20點；日月光投控（3711）、光寶科（2301）、華邦電、台光電（2383）等股同步上漲。

大盤指數高點曾觸及28,196.33點，上漲664.07點，寫歷史新高，終場則收在27,993.63點，上漲461.37點，創收盤新高；三大法人買超510.03億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超326.39億元，；投信賣超32.04億元；自營商買超（合計）215.68億元，其中自營商（自行買賣）買超6.58億元、自營商（避險）買超147.1億元。

外資轉為買超，統計外資買賣超前十名個股，力積電高居外資買超冠軍，單日買超15萬4,048張；但是，傳出將以每股8.2元、合計約467億元的價格迎娶三商壽的玉山金卻遭外資大賣。