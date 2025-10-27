快訊

11月借證交所辦法說會 25家公司時間、地點公布

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台灣證券交易所。圖／聯合報系資料照片
臺灣證券交易所公告，11月份上市公司借證交所場地舉辦法人說明會（相關場次資訊請點閱https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList），時間地點若有異動將於網站更新，參與法說會前請再次點閱查詢。

證交所指出，請親赴現場之投資人依循中央流行疫情指揮中心之防疫規定，或可透過網路轉播同步收看(https://webpro.twse.com.tw)，如對公司簡報內容有任何疑問，請逕洽各公司發言窗口。參與法說會前，請至本公司網站，選擇「關於證交所>新聞資訊>活動訊息」頁籤，https://www.twse.com.tw/zh/about/news/event/list.html

地點：臺灣證券交易所 1樓資訊展示中心（請詳場次資訊）。

場次資訊如下：https://www.twse.com.tw/staticFiles/news/event/8a8216d6993bf151019a0a83d19b0394.pdf

證交所 法說會 疫情

