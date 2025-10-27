今年外資大賣台股1,500億元 上周回補華邦電、鴻海最積極

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超323.68億元，賣超仁寶（2324）6.34萬張最多、另買超華邦電（2344）6.74萬張最多。上周（10/20~10/23）外資在集中市場賣超金額為323.68億元，另統計自今年初至10月23日止，外資累計賣超金額1,503.35億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名華邦電買超6.74萬張。第二名鴻海（2317）買超5.57萬張。第三名凱基金（2883）買超5.13萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名為仁寶賣超6.34萬張。第二名華新（1605）賣超5.28萬張。第三名友達（2409）賣超5.05萬張。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為42兆5,144.57億元新台幣，占全體上市股票市值的47.84％，較10月17日的42兆3,195.07億元新台幣，增加1,949.50億元。