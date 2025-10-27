快訊

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

今年外資大賣台股1,500億元 上周回補華邦電、鴻海最積極

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超323.68億元，賣超仁寶6.34萬張最多、另買超華邦電6.74萬張最多。圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供
根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超323.68億元，賣超仁寶6.34萬張最多、另買超華邦電6.74萬張最多。圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超323.68億元，賣超仁寶（2324）6.34萬張最多、另買超華邦電（2344）6.74萬張最多。上周（10/20~10/23）外資在集中市場賣超金額為323.68億元，另統計自今年初至10月23日止，外資累計賣超金額1,503.35億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名華邦電買超6.74萬張。第二名鴻海（2317）買超5.57萬張。第三名凱基金（2883）買超5.13萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名為仁寶賣超6.34萬張。第二名華新（1605）賣超5.28萬張。第三名友達（2409）賣超5.05萬張。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為42兆5,144.57億元新台幣，占全體上市股票市值的47.84％，較10月17日的42兆3,195.07億元新台幣，增加1,949.50億元。

外資 新台幣

延伸閱讀

高雄數位市民平台攜手鴻海推線上報名通關 海洋派對遊客享便利

台股2萬8…台達電和鴻海再創新高！直雲：市場無利空只剩一個字「多」

電子權值股帶頭衝 台股創新高拚站穩28000點

報價題材延續、記憶體族群股價漲不停 這5檔衝上漲停

相關新聞

外資、自營商大手筆回補！三大法人買超510億元 三大族群助攻台股創高

台股27日受美股創高激勵，由台積電（2330）一開盤即追平歷史天價1,500元帶隊喊衝，台達電（2308）、鴻海（231...

一度站上2萬8千大關！台股尾盤漲幅收斂 上漲461點、收27,993點創新高

台股27日大漲，早盤以28,029點開出後，盤中最高一度達28,196點，可惜尾盤漲幅收斂，並未成功站穩2萬8大關，終場...

11月借證交所辦法說會 25家公司時間、地點公布

臺灣證券交易所公告，11月份上市公司借證交所場地舉辦法人說明會（相關場次資訊請點閱https://www.twse.co...

今年外資大賣台股1,500億元 上周回補華邦電、鴻海最積極

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超323.68億元，賣超仁寶（2324）6.34萬張最多、另買超華邦電（23...

台積電收最低價1480元 台股漲461點未站穩28000點

「川習會」前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）受訪時透露美中貿易協議已達成初步框架，中國擬暫緩稀土出口管...

三商美邦人壽攻漲停 玉山金併購壽險夢引爆多空對決

今（27）日金融股盤面掀起併購旋風，三商美邦人壽（2867）早盤開高走強，隨即鎖住漲停價7.39元，買單一度超過50萬張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。